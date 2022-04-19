Олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс обвинил тренера в домогательствах

«Меня обхаживал тренер, когда я был подростком — мне было около 13 лет. Я так и не смог полностью принять это. Да, я подвергался сексуальным домогательствам», — цитирует спортсмена The Guardian.

По его словам, это оставило сильный отпечаток на всю жизнь.

«Но я похоронил это», — добавил он.

Также 41-летний Уиггинс рассказал, что отец критиковал его за то, что он носит обтягивающую велосипедную экипировку.