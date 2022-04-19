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Олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс обвинил тренера в домогательствах

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Олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс обвинил тренера в домогательствах
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Брэдли Уиггинс.
Брэдли Уиггинс. Фото: Adam Davy/PA Wire/PA Images

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс в интервью журналу Men’s Health заявил, что в подростковом возрасте стал жертвой сексуальных домогательств со стороны тренера, сообщает RBC

«Меня обхаживал тренер, когда я был подростком — мне было около 13 лет. Я так и не смог полностью принять это. Да, я подвергался сексуальным домогательствам», — цитирует спортсмена The Guardian.

По его словам, это оставило сильный отпечаток на всю жизнь.

«Но я похоронил это», — добавил он.

Также 41-летний Уиггинс рассказал, что отец критиковал его за то, что он носит обтягивающую велосипедную экипировку.

Брэдли Уиггинс пять раз завоевывал олимпийское золото (четырежды на треке и один раз на шоссе), становился семикратным чемпионом мира на треке, а также чемпионом мира на шоссе. Побеждал в супервеломногодневке «Тур де Франс» в 2012 году. В 2016 году он завершил карьеру.

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