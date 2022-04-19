Началась масштабная миграция земноводных.

«Под колесами машин в местах интенсивной миграции за какой-то час могут погибнуть несколько сотен земноводных. Такая массовая гибель до появления потомства является проблемой, на которую мы обращаем внимание уже 11 лет», - пояснил руководитель кампании «Спасение земноводных» Хенри Тимуск.

«Местные жители, которые наблюдают эту проблему, организовывают т.н. спасательные операции или толоки, в ходе которых они переносят земноводных через дорогу в нужном им направлении по всей Эстонии. Интересно, что в этом году свою миграцию начали как травяные лягушки, так и тритоны с жабами, которые обычно любят поспать подольше. Также есть места, где из-за похолодания миграция замирает и при потеплении возобновляется. Обычно миграция земноводных длится около двух недель, т.к. теплая погода массово побуждает их стремиться к местам размножения», - добавил Тимуск.

Волонтеры помогают земноводным безопасно перейти через дорогу в Тарту на шоссе Ихасте и на улице Салутяхе, в Таллинне на улице Астангу и Пыльтсамаа, в Нарве, Нелиярве, Ассаку, Руу-Ихасалу, Тапа, Поркуни, Кауниссааре, Клоога, Саха, Пайде, Куртна, Ания и в Силламяэ вблизи домов. Собственники дорог, например, Таллинн и Тарту, закрыли участки улиц Астангу и Ихасте на несколько недель в пиковое время миграции, т.е. с позднего вечера до утра, чтобы обеспечить безопасность как лягушкам, так и земноводным. «К сожалению, опыт прошлых лет показал, что даже закрытие отрезка дороги не мешает автоводителям, которые продолжают движение не взирая на дорожные знаки. Поэтому мы просим передвигаться в вечернее время очень осторожно», - подчеркнул важность безопасного движения Хенри Тимуск.

Все желающие помочь лягушкам, жабам и тритонам безопасно пересечь дорогу к местам размножения, могут ознакомиться с памяткой https://konnad.elfond.ee/ru/meelespea и влиться в ряды добровольных спасателей. Обязательно следует связаться с координаторами Эстонского фонда природы, которые со своей стороны информируют и по возможности помогают инвентарем, чтобы способствовать обеспечению безопасности как для земноводных, так и для их спасателей. Настоятельно рекомендуем изучить инфоматериалы и видеолекции на сайте konnad.elfond.ee, чтобы спасая не причинить животным вред. У спасателей есть и своя группа в Facebook.

Земноводные каждую весну мигрируют к местам размножения, чтобы сыграть свадьбу и обзавестись потомством, когда для этого устанавливается подходящая теплая погода. Лягушки передвигаются на закате в течение двух-четырех часов, пик миграции приходится на 22-23 часа вечера. Наиболее опасные места массовой миграции земноводных нанесены на карту https://konnad.elfond.ee/vaatlused/#/ Эстонский фонд природы просит сообщать об известных жителям Эстонии местах миграции, которые пока не нанесены на карту.