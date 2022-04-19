Галерея ⟩ Михаила Корба лишили депутатской неприкосновенности

За лишение депутатской неприкосновенности проголосовали 82 члена Рийгикогу, один воздержался.

18 марта прокуратура направила канцлеру юстиции ходатайство о лишении депутата Рийгикогу Михаила Корба депутатской неприкосновенности и продолжения в отношении него уголовного производства в связи с уголовным делом Porto Franco, где он подозревается в коррупционных преступлениях.

«Мы не нашли признаков того, что это могла бы быть политически предвзятая процедура. Это не означает, что Корб определенно виновен», — заявила канцлер юстиции Юлле Мадизе.