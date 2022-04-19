Рийгикогу во вторник поддержал лишение члена фракции Центристской партии Михаила Корба депутатской неприкосновенности, чтобы стало возможным продолжить уголовное производство по так называемому делу Porto Franco, по которому Корб проходит как подозреваемый.
Галерея ⟩ Михаила Корба лишили депутатской неприкосновенности
За лишение депутатской неприкосновенности проголосовали 82 члена Рийгикогу, один воздержался.
18 марта прокуратура направила канцлеру юстиции ходатайство о лишении депутата Рийгикогу Михаила Корба депутатской неприкосновенности и продолжения в отношении него уголовного производства в связи с уголовным делом Porto Franco, где он подозревается в коррупционных преступлениях.
«Мы не нашли признаков того, что это могла бы быть политически предвзятая процедура. Это не означает, что Корб определенно виновен», — заявила канцлер юстиции Юлле Мадизе.
Корб сказал на заседании Рийгикогу во вторник, что правовое государство в Эстонии, несомненно, характеризуется процедурами и правилами. «Каждый может защищать себя и свои взгляды. И это можно сделать в зале суда», — сказал он.