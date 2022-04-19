В этом году в фокусе месячника сердца, который проводится под эгидой Больничной кассы, вновь повышение физической активности детей и подростков, а также повышение осведомленности о здоровье. В сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом запущена кампания, посвященная играм на свежем воздухе, с целью обратить больше внимания на здоровье сердца.
Детей зовут играть во двор: вдохновляйте остальных, записывайте видео
«Нам очень приятно, что мы можем внести свой вклад в повышение физической активности детей и подростков, - сказала генеральный секретарь Эстонского футбольного союза Анне Рей. – Активные игры на свежем воздухе в компании сверстников дают детям крепкое физическое и душевное здоровье, а также сохраняют на долгие годы и здоровое сердце».
В сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом и лабораторией движения Тартуского университета Больничная касса призывает семьи, школы и школы по интересам больше играть в различные активные игры на свежем воздухе. Все желающие могут принять участие в кампании – Больничная касса приглашает снять короткий видеоролик, рассказывающий о занятиях на свежем воздухе и опубликовать его на сайте акции, чтобы вдохновить остальных. Таким образом появится увлекательный обзор, в котором будут собраны обычаи и привычные игры из различных уголков Эстонии, который объединит соседние районы, одноклассников и друзей.
Для участия в кампании нужно найти детей, которые заинтересованы в активном времяпрепровождении на свежем воздухе и записать с их участием видеоролик продолжительностью не более трех минут, посвященный физической активности в родном дворе. К ролику нужно приложить описание игры и ее название, а также с кем играли (название школы, клуба или школы по интересам и т.п.). Видео нужно загрузить на канал YouTube или в среду Vimeo и послать ссылку на адрес: hoovilapsed@tervisekassa.ee. Ролики принимают до 29 апреля. Дополнительная информация: www.liigun.ee.
С выбором различных игр на свежем воздухе можно ознакомиться здесь: http://www.jalgpallkooli.ee/mangud/.