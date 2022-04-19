На этой неделе вступит в силу постановление министра государственного управления, согласно которому органам местного самоуправления будут возмещены затраченные ими с 24 февраля по 31 августа расходы на оказание экстренной помощи украинским беженцам. По данным Министерства финансов, компенсация будет выплачена два раза за весь период.
Государство возместит местным самоуправлениям расходы на помощь беженцам
Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) заявил, что помощь военным беженцам является задачей государства, с одной стороны, но также человеческим долгом и волей, с другой. По его словам, эстонские города и волости помогают беженцам с начала войны, и оказание экстренной помощи обязательно будет продолжаться еще несколько месяцев, поэтому понесенные расходы будут возмещены в течение лета.
«Мы предполагаем, что не позднее осени большинство беженцев получат статус временной защиты и будут иметь право на получение социальных пособий наравне с жителями Эстонии и найдут более постоянное место жительства», - сказал Ааб.
Местным самоуправлениям возместят расходы на проживание, питание, предметы первой необходимости, транспорт для крайне важных поездок и первоначальное консультирование беженцев. Компенсация выплачивается на основании фактических данных о расходах, предоставленных самоуправлениями дважды в течение периода - к 15 мая и к 30 сентября.
Компенсация расходов имеет четкое ограничение. Оказание экстренной помощи начинается с момента прибытия беженца в Эстонию и заканчивается через 30 дней после вручения беженцу решения о выдаче вида на жительство или окончательного решения по производству о предоставлении международной защиты. В большинстве случаев к этому времени у человека уже есть медицинская страховка и, при наличии постоянного места жительства, он начал получать прожиточное пособие. После назначения прожиточного пособия для человека созданы предпосылки к тому, чтобы он начал справляться самостоятельно, и оказание экстренной помощи со стороны местного самоуправления больше не требуется.