Государство возместит местным самоуправлениям расходы на помощь беженцам

Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) заявил, что помощь военным беженцам является задачей государства, с одной стороны, но также человеческим долгом и волей, с другой. По его словам, эстонские города и волости помогают беженцам с начала войны, и оказание экстренной помощи обязательно будет продолжаться еще несколько месяцев, поэтому понесенные расходы будут возмещены в течение лета.

«Мы предполагаем, что не позднее осени большинство беженцев получат статус временной защиты и будут иметь право на получение социальных пособий наравне с жителями Эстонии и найдут более постоянное место жительства», - сказал Ааб.

Местным самоуправлениям возместят расходы на проживание, питание, предметы первой необходимости, транспорт для крайне важных поездок и первоначальное консультирование беженцев. Компенсация выплачивается на основании фактических данных о расходах, предоставленных самоуправлениями дважды в течение периода - к 15 мая и к 30 сентября.