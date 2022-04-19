Гонщик в Китае вывел свой автомобиль на лед озера, и ради того, чтобы побить мировой рекорд, непрерывно дрифтовал 6,23 км, пишет агентство UPI.
Ради Гиннесса: китайский гонщик дрифтовал по льду больше 6 км, чтобы побить мировой рекорд
Ради Гиннесса: китайский гонщик дрифтовал по льду больше 6 км, чтобы побить мировой рекорд
Книга рекордов Гиннесса сообщила, что 58-летний Ван Дунцзян проехал 6,23 км по импровизированной трассе на озере Мэйлун в Мэйлункоу, провинция Цзилинь. По словам составителей книги рекордов Гиннесса, в ходе дрифта машина совершила 23 круга по трассе, а сам дрифт длился около 15 минут.
Ван, профессиональный гонщик, ранее занимал второе и третье места в своих выступлениях на соревнованиях по дрифтингу в Китае.
Помимо судей, на трассе находились также свидетели-специалисты, которые подсчитывали и проверяли весь процесс дрифтинга. После тщательного подсчета и проверки рекордное расстояние было зафиксировано на отметке 6,231 км (3,87 мили).