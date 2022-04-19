Ради Гиннесса: китайский гонщик дрифтовал по льду больше 6 км, чтобы побить мировой рекорд

Книга рекордов Гиннесса сообщила, что 58-летний Ван Дунцзян проехал 6,23 км по импровизированной трассе на озере Мэйлун в Мэйлункоу, провинция Цзилинь. По словам составителей книги рекордов Гиннесса, в ходе дрифта машина совершила 23 круга по трассе, а сам дрифт длился около 15 минут.

Ван, профессиональный гонщик, ранее занимал второе и третье места в своих выступлениях на соревнованиях по дрифтингу в Китае.