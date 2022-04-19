За сутки в Эстонии прибавился 691 зараженный

По состоянию на утро 19 апреля в больницах находятся 192 пациента с коронавирусом. Из них 80 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 50 человек, или 62,5% не были вакцинированы, а 30, или 37,5% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,3 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни, из которых в шести случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние семь дней ежедневно госпитализировали 6,9 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались три человека с коронавирусом, все они были не вакцинированы: 71-летняя женщина, 84-летняя женщина и 91-летняя женщина.