Война помешала продукции компании эстонского миллионера выйти на российский рынок

Оглядываясь на те дни, исполнительный директор Dzintars Анастасия Удалова рада, что все так сложилось и они не успели ничего отправить в Россию, хотя груз уже был загружен и машина ждала отправки.

«23 февраля в России был государственный праздник, и грузовик ждал 24-го числа. Задним числом можно сказать - хорошо, что мы не успели ничего туда отправить, — сказала Удалова. — Изначально мы планировали начать бизнес в России в этом году, но больше у нас нет таких планов».