Легендарная латвийская косметическая компания Dzintars, львиная доля которой принадлежит эстонскому миллионеру Олегу Осиновскому, должна была отправить первую партию продукции на российский рынок 24 февраля. Начавшаяся той ночью война перечеркнула этот план, пишет Postimees.
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Война помешала продукции компании эстонского миллионера выйти на российский рынок
Война помешала продукции компании эстонского миллионера выйти на российский рынок
Оглядываясь на те дни, исполнительный директор Dzintars Анастасия Удалова рада, что все так сложилось и они не успели ничего отправить в Россию, хотя груз уже был загружен и машина ждала отправки.
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