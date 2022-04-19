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Война помешала продукции компании эстонского миллионера выйти на российский рынок

Мерике Леэс
Война помешала продукции компании эстонского миллионера выйти на российский рынок
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Производство Dzintars.
Производство Dzintars. Фото: Kaspars Dobrovoļskis

Легендарная латвийская косметическая компания Dzintars, львиная доля которой принадлежит эстонскому миллионеру Олегу Осиновскому, должна была отправить первую партию продукции на российский рынок 24 февраля. Начавшаяся той ночью война перечеркнула этот план, пишет Postimees.

Оглядываясь на те дни, исполнительный директор Dzintars Анастасия Удалова рада, что все так сложилось и они не успели ничего отправить в Россию, хотя груз уже был загружен и машина ждала отправки.

«23 февраля в России был государственный праздник, и грузовик ждал 24-го числа. Задним числом можно сказать - хорошо, что мы не успели ничего туда отправить, — сказала Удалова. — Изначально мы планировали начать бизнес в России в этом году, но больше у нас нет таких планов».

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