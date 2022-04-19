На площади Вабадузе зажгут свечи в память о погибших в Украине детях

Организовывает вечер памяти НКО EstYou, свечи могут поставить все желающие.

По словам организатора мероприятия Хелены Томикас, зажжением свечей мы показываем, что замечаем происходящее на расстоянии 1000 километров, и эти события не будут забыты или прощены:

«Мы поддерживаем Украину в ее стремлении к мирной жизни в своей стране, - сказала Томикас. - Ждем всех на центральной площади - приходите в воскресенье и приносите свою свечу. Свечи останутся зажженными с 19:00 до 22:00».

По данным Генпрокуратуры Украины, в результате кровопролитной войны, развязанной Россией, за два месяца погибло более 200 детей и более 360 получили ранения.

«Сотни детей погибли в результате жестокой войны Путина. Бесчисленное количество детей стали сиротами и потеряли мирное детство. На вечере памяти на площади Вабадузе мы зажжем свечи за каждого ребенка, чья жизнь была прервана из-за российской агрессии», — добавила одна из организаторов Энн-Май Нагель.