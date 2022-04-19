В связи с прекращением связанных с Россией грузоперевозок предприятию Eesti Raudtee дополнительно могут потребоваться от государства около 10 млн евро в целях покрытия расходов в этом году, сообщает Rus.ERR, отмечая, что компания ищет новый рынок в Центральной Азии, поскольку из-за войны сокращается грузопоток и на Черном море.
Потеря связанных с Россией грузоперевозок обойдется государству в 10 млн евро
В прошлом году объем грузовых перевозок по железной дороге после пандемии вновь стал расти, при этом около половины товаров, перевезенных по железной дороге в прошлом году, составили удобрения, ввоз которых из России теперь запрещен. За удобрениями следует минеральное топливо - в основном белорусские нефтепродукты, которых в прошлом году было перевезено 2,8 млн тонн.
Председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн сказал, что перестали перевозить те товары, которые попали под санкции, и сейчас через границу идет в небольших объемах импорт, предназначенный для эстонских заводов - химикаты, сода и тому подобные товары.
По словам Циммерманна, дефицит прошлого года составляет 14,6 млн евро, для Eesti Raudtee в государственном бюджете сейчас предназначены 12 млн евро, однако полная потеря связанных с Россией грузоперевозок, которую железнодорожное предприятие не исключает, обошлась бы стране примерно в 10 млн евро.