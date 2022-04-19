Потеря связанных с Россией грузоперевозок обойдется государству в 10 млн евро

В прошлом году объем грузовых перевозок по железной дороге после пандемии вновь стал расти, при этом около половины товаров, перевезенных по железной дороге в прошлом году, составили удобрения, ввоз которых из России теперь запрещен. За удобрениями следует минеральное топливо - в основном белорусские нефтепродукты, которых в прошлом году было перевезено 2,8 млн тонн.

Председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн сказал, что перестали перевозить те товары, которые попали под санкции, и сейчас через границу идет в небольших объемах импорт, предназначенный для эстонских заводов - химикаты, сода и тому подобные товары.