Эстонские бренды натуральной косметики пробиваются на рынок Японии

«Япония является для эстонских производителей органических продуктов таким экспортным рынком, выход на который, как правило, представляет собой долгий стратегический путь. Один из важнейших факторов успеха — если посчастливится заключить договор о сотрудничестве с местным дистрибьютором»,- отметила в пресс-релизе исполнительный директор объединяющей эстонские органические компании зонтичной организации Organic Estonia MTÜ Криста Кулдеркнуп.

По словам консультанта Organic Estonia по экспорту в Японию Янне Функ, в Японии складывается имидж Эстонии как совершенно органической страны. Японцы хорошо приняли продукцию эстонской природной косметики, например, большое внимание привлекли препараты Aesti, произведенные с использованием эстонского торфа.