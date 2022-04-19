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Эстонские бренды натуральной косметики пробиваются на рынок Японии

BNS
Эстонские бренды натуральной косметики пробиваются на рынок Японии
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Косметика.
Косметика. Фото: ARTFULLY PHOTOGRAPHER/ Shutterstock

Эстонские бренды натуральной косметики Aesti и Hoia Homespa сделали шаг к выходу на рынок Японии, и их находящиеся в Японии представители приступили к регистрации товарных знаков.

«Япония является для эстонских производителей органических продуктов таким экспортным рынком, выход на который, как правило, представляет собой долгий стратегический путь. Один из важнейших факторов успеха — если посчастливится заключить договор о сотрудничестве с местным дистрибьютором»,- отметила в пресс-релизе исполнительный директор объединяющей эстонские органические компании зонтичной организации Organic Estonia MTÜ Криста Кулдеркнуп.

По словам консультанта Organic Estonia по экспорту в Японию Янне Функ, в Японии складывается имидж Эстонии как совершенно органической страны. Японцы хорошо приняли продукцию эстонской природной косметики, например, большое внимание привлекли препараты Aesti, произведенные с использованием эстонского торфа.

Функ надеется, что товарные знаки будут зарегистрированы не позднее осени. Сейчас подразделения перепродажи предлагают производственные идеи для японского рынка и активно ищут возможности сбыта. «Это означает, что проводится ознакомление с продукцией, организуются продажи поп-ап и презентации в СМИ», — пояснила Функ.

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