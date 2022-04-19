Эстонские бренды натуральной косметики Aesti и Hoia Homespa сделали шаг к выходу на рынок Японии, и их находящиеся в Японии представители приступили к регистрации товарных знаков.
Эстонские бренды натуральной косметики пробиваются на рынок Японии
«Япония является для эстонских производителей органических продуктов таким экспортным рынком, выход на который, как правило, представляет собой долгий стратегический путь. Один из важнейших факторов успеха — если посчастливится заключить договор о сотрудничестве с местным дистрибьютором»,- отметила в пресс-релизе исполнительный директор объединяющей эстонские органические компании зонтичной организации Organic Estonia MTÜ Криста Кулдеркнуп.
По словам консультанта Organic Estonia по экспорту в Японию Янне Функ, в Японии складывается имидж Эстонии как совершенно органической страны. Японцы хорошо приняли продукцию эстонской природной косметики, например, большое внимание привлекли препараты Aesti, произведенные с использованием эстонского торфа.
Функ надеется, что товарные знаки будут зарегистрированы не позднее осени. Сейчас подразделения перепродажи предлагают производственные идеи для японского рынка и активно ищут возможности сбыта. «Это означает, что проводится ознакомление с продукцией, организуются продажи поп-ап и презентации в СМИ», — пояснила Функ.