Начался новый этап строительства одного из крупнейших микрорайонов в Таллинне

«Если в предыдущие годы в Таллинне предлагалось в среднем 2800 новых квартир, то по состоянию на март этого года их было только 1359. Для покупателей жилья продажа объекта Aiandi 16 в Мустамяэ, безусловно, является хорошей новостью, так как дает потенциальным покупателям большую возможность выбора на рынке новостроек в удобном и престижном жилом районе», — добавил Лааноя.

Квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных тщательно продуманы и имеют удобную планировку, в каждой квартире есть балкон. Повседневные потребности обеспечиваются за счет охраняемой парковки и достаточного места для хранения крупных спортивных принадлежностей, детских колясок или сезонных вещей.

Bonava много лет изучает, что делает человека счастливым в своем доме и что такое счастливое соседство. Жители Эстонии также считают важным пространство за пределами квартиры: балкон, а также двор, где можно проводить время с семьей и соседями.

«Мы видим, что район Уус-Мустамяэ привлекает молодых людей, которые покупают свое первое жилье, и семей, которые хотят жить в городе, но вдали от суеты и для которых важны близость к школам и детским садам и быстрое сообщение с центром города», — прокомментировал Лааноя.

Благодаря новой улице Айанди жители района могут подъехать к своим домам как с улицы Мустамяэ, так и с улицы Лаки. Рядом с домами расположены школы и детские сады, школа по интересам, торговый центр Mustika, спортивный клуб, кинотеатр и Mustamäe keskus. Микрорайон Уус-Мустамяэ, вероятно, является на данный момент самым большим по объему строительства новым проектом в Эстонии.