Фирма-девелопер Bonava начала продажу новых квартир в Уус-Мустамяэ. По адресу Айанди, 16 будет построен жилой дом на 65 квартир. Новые квартиры будут готовы к заселению осенью 2023 года. По словам Лаури Лааноя, руководителя Bonava Eesti по продажам и маркетингу, продажа Aiandi 16, несомненно, уменьшит дефицит новых квартир.
Начался новый этап строительства одного из крупнейших микрорайонов в Таллинне
«Если в предыдущие годы в Таллинне предлагалось в среднем 2800 новых квартир, то по состоянию на март этого года их было только 1359. Для покупателей жилья продажа объекта Aiandi 16 в Мустамяэ, безусловно, является хорошей новостью, так как дает потенциальным покупателям большую возможность выбора на рынке новостроек в удобном и престижном жилом районе», — добавил Лааноя.
Квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных тщательно продуманы и имеют удобную планировку, в каждой квартире есть балкон. Повседневные потребности обеспечиваются за счет охраняемой парковки и достаточного места для хранения крупных спортивных принадлежностей, детских колясок или сезонных вещей.
Bonava много лет изучает, что делает человека счастливым в своем доме и что такое счастливое соседство. Жители Эстонии также считают важным пространство за пределами квартиры: балкон, а также двор, где можно проводить время с семьей и соседями.
«Мы видим, что район Уус-Мустамяэ привлекает молодых людей, которые покупают свое первое жилье, и семей, которые хотят жить в городе, но вдали от суеты и для которых важны близость к школам и детским садам и быстрое сообщение с центром города», — прокомментировал Лааноя.
Благодаря новой улице Айанди жители района могут подъехать к своим домам как с улицы Мустамяэ, так и с улицы Лаки. Рядом с домами расположены школы и детские сады, школа по интересам, торговый центр Mustika, спортивный клуб, кинотеатр и Mustamäe keskus. Микрорайон Уус-Мустамяэ, вероятно, является на данный момент самым большим по объему строительства новым проектом в Эстонии.
Первые дома в Уус-Мустамяэ были сданы несколько лет назад, а весь жилой район почти на 900 квартир будет закончен к 2025 году. В центре района находится парк площадью почти 7000 м2 с различными спортивными и развлекательными сооружениями, в том числе игровыми площадками, фруктовыми деревьями и местом для пикника. Парк, открывающийся этим летом, станет подарком всем жителям Мустамяэ, который в этом году отмечает свое 60-летие.