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Из-за войны закрывается совместное с китайцами предприятие Omniva

rus.postimees.ee
Из-за войны закрывается совместное с китайцами предприятие Omniva
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Cклад Post11 в Таллинне.
Cклад Post11 в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi

Совместное предприятие эстонской почтовой фирмы Omniva и китайской курьерской компании S.F. Express - Post11 - прекратит деятельность в июле. Решение основано на изменившейся бизнес-среде и стратегии, пишет Postimees.

«Решение закрыть Post11 далось нелегко, но в связи с переменами в бизнес-среде и изменением стратегии S.F. Express в Европе было принято решение о закрытии компании по соглашению владельцев», — сообщила в пресс-релизе исполнительный директор Post11 Трийн Оселейн.

Post11 — это совместное предприятие Omniva и крупнейшей в Китае частной курьерской компании S.F. Express. В основанном в 2015 году Post11 работает 27 сотрудников. Компания предлагает интернет-торговцам комплексные международные логистические решения по доставке товаров по всему миру.

Post11 предлагает различные логистические решения для обработки электронных товаров через глобальные почтовые и коммерческие каналы и свою сеть европейских терминалов.

Таллиннский терминал был стратегическим местом для поставок товаров в Россию, Украину и Беларусь, которые значительно пострадали от украинско-российской войны.

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