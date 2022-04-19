Полиция опровергла слухи, что мошенники грабят квартиры, представляясь полицейскими

«Похожие фейки распространялись во время первой волны пандемии, только в той легенде вместо полицейских были «социальные работники», а вместо листовок «пропитанные наркотиками маски». При ближайшем рассмотрении оказалось, что те фейки о масках пришли к нам из мессенджеров соседних стран», - отмечает Фролова.