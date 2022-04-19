Веб-полицейский Яна Фролова сообщила, что в последние дни на просторах интернета и в мессенджерах активно распространяется ложная информация о том, что мошенники ходят по квартирам, представляются сотрудниками полиции, предлагают некие листовки, а затем грабят квартиру доверчивого человека.
Полиция опровергла слухи, что мошенники грабят квартиры, представляясь полицейскими
Полиция опровергла слухи, что мошенники грабят квартиры, представляясь полицейскими
Как сообщает Фролова, данная информация не соответствует действительности.
«Похожие фейки распространялись во время первой волны пандемии, только в той легенде вместо полицейских были «социальные работники», а вместо листовок «пропитанные наркотиками маски». При ближайшем рассмотрении оказалось, что те фейки о масках пришли к нам из мессенджеров соседних стран», - отмечает Фролова.
Полиция обращается к общественности и просит не распространять ложную информацию.
«Фейки создаются, чтобы посеять панику и запугать людей. Доверяйте проверенным источникам, а если возникает сомнение, обязательно пишите местному веб-полицейскому», - добавила Фролова.
Информацию о происшествиях за прошедшие сутки можно найти также на сайте полиции.
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