Веб-полицейский Яна Фролова сообщила, что в последние дни на просторах интернета и в мессенджерах активно распространяется ложная информация о том, что по квартирам ходят злоумышленники, представляются сотрудниками полиции, предлагают некие листовки, а затем грабят квартиру доверчивого человека.
Полиция опровергла слухи о том, что злоумышленники, представляясь полицейскими, грабят квартиры
Полиция опровергла слухи о том, что злоумышленники, представляясь полицейскими, грабят квартиры
Как сообщает Фролова, данная информация не соответствует действительности.
«Похожие фейки распространялись во время первой волны пандемии, только в той легенде вместо полицейских были «социальные работники», а вместо листовок «пропитанные наркотиками маски». При ближайшем рассмотрении оказалось, что те фейки о масках пришли к нам из мессенджеров соседних стран», - отмечает Фролова.
Полиция обращается к общественности и просит не распространять ложную информацию.
«Фейки создаются, чтобы посеять панику и запугать людей. Доверяйте проверенным источникам, а если возникает сомнение, обязательно пишите местному веб-полицейскому», - добавила Фролова.
Информацию о происшествиях за прошедшие сутки можно найти также на сайте полиции.
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