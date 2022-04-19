Фото до и после ⟩ Ремонт комнаты подростка: дизайн, который будет актуален еще много лет

Дизайнер интерьера IKEA рассказывает, как оптимизировать пространство и обустроить комнату, подходящую для подростка, при минимальных расходах.

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Даниэла - заядлая спортсменка, ее страсть - гребля, и будни она проводит вне дома, учась в спортивной гимназии и живя в общежитии. Ее комната дома была маленькой, всего 12 квадратных метров, и довольно неорганизованной - в ней не было никаких подходящих и функциональных решений, она была неудобной и служила также местом для хранения: там находились предметы, которых вообще не должно быть в комнате подростка. В комнате был только матрас для сна, стол для учебы и частично разобранный шкаф. Помимо новой мебели, в комнате прежде всего не хватало косметического ремонта.

Неизменная классика: черное и белое

Фото: Пресс-фото

Подростковый возраст - это время, когда подростку необходимо личное пространство, отражающее его личность. У хозяйки этой комнаты свой стиль. Ее интересуют спорт и мода. Учитывая, что ее обычный день очень насыщенный и напряженный, она хочет, чтобы ее личное пространство было спокойным и расслабляющим. Ее любимые цвета - черный, белый и розовый, поэтому дизайнер интерьера решил использовать эти цвета и в новой комнате. Черный и белый - это классика, которая всегда будет актуальна в интерьере. Чтобы комната не выглядела холодной, современный минимализм и монохромная тональная гамма могут быть дополнены различными акцентирующими предметами декора других цветов. Монохромный интерьер делает комнату изысканной, а разнообразный текстиль - ковер, шторы, постельное белье, декоративные подушки и другие аксессуары - дополнят и сделают помещение уютнее.

Сделать комнату визуально больше

Фото: Пресс-фото

«Эта комната была довольно маленькой; благодаря белому цвету она будет казаться просторнее. Кроме того, если стены комнаты белые, а интерьер выполнен в монохромной цветовой гамме, легко в любой момент обновить обстановку и тем самым изменить настроение в комнате. Просто меняйте или добавляйте новые декоры других цветов, особенно при смене времен года», — советует дизайнер интерьера IKEA Агита Бриеде.

Дизайнер интерьера делится еще одним советом, как сделать маленькое помещение больше с помощью зеркал на стене. Большое зеркало, если оно расположено прямо напротив входной двери, придает комнате дополнительную глубину. Из маленьких зеркал размером 30х30 см было сложено одно большое зеркало. Каждый может создать свое уникальное зеркало, соответствующее потребностям, размеру и даже форме помещения. Зеркала можно также просто наклеить на стену с помощью двустороннего скотча.

Функциональное и практичное расположение мебели

Фото: Пресс-фото

Главная проблема, которую заметила дизайнер Бриеде, обустраивая комнату девочки, — это отсутствие функциональной и практичной расстановки мебели в комнате. Каждый предмет мебели казался слишком маленьким для юной леди. Дизайнер также напоминает, что любая мебель, полка или предмет интерьера должны обосновать свою пригодность для конкретного помещения.

«Комната имела вытянутую прямоугольную форму, поэтому я разделила ее на две зоны - активную, где находится стол для учебы и шкаф, и зону, предназначенную для отдыха и сна. В условиях небольшого пространства было выбрано красивое и удобное кресло, которое будет служить как для учебы, так и для небольшой зоны отдыха. В небольших помещениях стены должны быть использованы по максимуму. Вдоль стен я рекомендую использовать как функциональные, так и декоративные элементы интерьера: дополнительные полки, настенные светильники или зеркало», — рассказывает Бриеде. Она отмечает еще одно решение, очень полезное для школьниц, — это подставка для ноутбука, которую можно использовать для учебы или просмотра фильмов в кровати.

Удобное решение для одежды и хранения

Фото: Пресс-фото

Чтобы поддерживать порядок в комнате, необходимо выбрать наиболее подходящие решения для хранения личных вещей подростка. Дизайнер интерьера говорит, что люди часто выбирают более маленькую мебель или комоды, думая, что в противном случае они столкнутся с нехваткой места в комнате. Однако частым следствием такого решения является отсутствие места для хранения: при недостатке места различные предметы скапливаются на поверхностях и комната выглядит загроможденной и неубранной.