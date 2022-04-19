Эстонская команда начнет новый сезон на знаменитой трассе Монца

Рубен Волт (16) и Маттиас Вахтел (19) продолжат участие в серии TCR Italy, которая начнется в эти выходные, а Антти Раммо (39) присоединится к ним в качестве третьего гонщика. В прошлом сезоне Волт в общем зачете финишировал шестым, а Вахтел - девятым. Все гонщики ездят на Honda Civic Type R TCR.

Волт, который в прошлом году в возрасте 15 лет вступил в соревнования, отлично адаптировался и поднялся в шестерку сильнейших уже на втором этапе.

«Позже в Имоле я поднялся и на подиум. Увидел, что если очень захочу, то смогу победить. В этом сезоне я определенно хотел бы одержать свою первую победу. И если сезон пройдет хорошо, попадание в тройку лидеров будет серьезным достижением», — сказал Волт, который прежде чем перейти в кузовные гонки, в основном гонял на картах.

С этого сезона Волт входит в молодежную программу «Хонды» JAS Motorsport, в которой второй сезон продолжит также и Вахтел.

«Результаты, безусловно, помогли. Но я и сам хотел попасть туда. Они же поняли, что у меня есть потенциал подняться выше. Моя программа начнется летом. В Испании должен быть тренировочный лагерь, где получишь крутую нагрузку. В Италии часто ездят на симуляторе, а также по трассе на машине TCR. Кроме того, изучение частей автомобиля. Все делается ради того, чтобы максимально реализовать свой потенциал», — описал Волт преимущества молодежной программы.

И Вахтел, и Волт нацелены на участие в чемпионате мира в серии WTCR, который является очень популярным и прибыльным чемпионатом в мире. Перед чемпионатом мира состоится промежуточный этап - чемпионат Европы. Среди региональных серий TCR Италия считается наиболее конкурентоспособной, а интерес общественности и СМИ к этим гонкам очень высок. По словам организаторов, до введения ограничений, вызванных короновирусной пандемией, каждую гонку на трибунах наблюдало более 9000 человек. В этом году правила должны быть намного мягче, это позволит публике вернуться на трибуны.

Все автомобили оснащены двухлитровым турбомотором, развивающим около 350 лошадиных сил.

Итальянская серия TCR состоит из шести этапов, каждый из которых состоит из двух 30-минутных гонок. Сезон стартует на знаменитой кольцевой трассе в Монце, первая гонка запланирована на субботу, вторая — на воскресенье. Кроме того, серия дважды пройдет в Имоле, по одному разу в Муджелло и Мизано, а завершится сезон в середине сентября в Валлелунге.