На выходных стартует чемпионат Эстонии по художественной гимнастике

В течение трех дней будут определяться чемпионы Эстонии по художественной гимнастике, а также чемпионы в групповой гимнастике.

В спортивной гимнастике чемпионские звания присуждаются в абсолютном зачете как в индивидуальных видах, так и в командных. В группах первенство определяется по итогам произвольной программы.