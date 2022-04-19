Вт, 19.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

На выходных стартует чемпионат Эстонии по художественной гимнастике

rus.postimees.ee
На выходных стартует чемпионат Эстонии по художественной гимнастике
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото: Eesti Võimlemisliit

С 22 по 24 апреля в столичном спортхолле «Калев» пройдет чемпионат Эстонии по художественной гимнастике, в том числе и командные соревнования, а также турнир лучших.

В течение трех дней будут определяться чемпионы Эстонии по художественной гимнастике, а также чемпионы в групповой гимнастике.

В спортивной гимнастике чемпионские звания присуждаются в абсолютном зачете как в индивидуальных видах, так и в командных. В группах первенство определяется по итогам произвольной программы.

Самое яркое событие года в художественной гимнастике будет сопровождаться мотивационным соревнованием "Турнир лучших", которое состоится в воскресенье, 24 апреля.

Ключевые слова
Наверх