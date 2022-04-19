С 22 по 24 апреля в столичном спортхолле «Калев» пройдет чемпионат Эстонии по художественной гимнастике, в том числе и командные соревнования, а также турнир лучших.
На выходных стартует чемпионат Эстонии по художественной гимнастике
На выходных стартует чемпионат Эстонии по художественной гимнастике
В течение трех дней будут определяться чемпионы Эстонии по художественной гимнастике, а также чемпионы в групповой гимнастике.
В спортивной гимнастике чемпионские звания присуждаются в абсолютном зачете как в индивидуальных видах, так и в командных. В группах первенство определяется по итогам произвольной программы.
Самое яркое событие года в художественной гимнастике будет сопровождаться мотивационным соревнованием "Турнир лучших", которое состоится в воскресенье, 24 апреля.