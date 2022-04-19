G20 призвали создать Глобальный реестр активов на фоне санкций против олигархов из РФ

"Пример российских олигархов говорит сам за себя. По некоторым оценкам, их состояние за рубежом составляет не менее 1 трлн долларов" (около 926 млрд евро), причем часть его скрывается "в офшорных компаниях, истинных владельцев которых трудно установить", отметили в ICRICT. С подобными теневыми механизмами связана пробуксовка санкций Запада, констатировали в комиссии.

"Очевидно, что проблема не ограничивается российскими миллиардерами. Слишком много богатств скрыто в налоговых гаванях, с использованием банковских счетов, компаний и трастов, цель которых - сохранить истинных бенефициаров в тайне", - констатировали в ICRICT.

"Не хватает лишь политической воли"

В этой связи авторы послания считают необходимым срочное внедрение мер по обеспечению прозрачности для поддержания мировых экономик, истощенных пандемией COVID-19. По мнению составителей послания, GAR позволит увязать активы, компании и другие структуры не с их юридическими владельцами, а с реальными бенефициарами. "Это технически возможно. Не хватает лишь политической воли", - считают в комиссии.

Информацию для реестра возможно было бы собирать сначала на национальном, затем на региональном, позднее - и на глобальном уровнях. Усилия могли бы координироваться, в частности, Европейским Союзом за счет создания европейского реестра активов, полагают авторы послания.

Встреча министров финансов G20 в США

В Вашингтоне 20 апреля должна состояться встреча министров финансов и управляющих Центробанков стран G20.

США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели против России несколько пакетов санкций из-за российской агрессии в Украине.