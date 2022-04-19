Лидеров стран G20 и их партнеров призвали на фоне войны России в Украине созвать срочный международный саммит для решения проблемы увода средств в офшоры, налоговых гаваней, а также для оперативного внедрения Глобального реестра активов (GAR). Это следует из открытого письма Независимой комиссии по реформе международного корпоративного налогообложения (ICRICT), обнародованного во вторник, 19 апреля, пишет Deutsche Welle.
G20 призвали создать Глобальный реестр активов на фоне санкций против олигархов из РФ
"Пример российских олигархов говорит сам за себя. По некоторым оценкам, их состояние за рубежом составляет не менее 1 трлн долларов" (около 926 млрд евро), причем часть его скрывается "в офшорных компаниях, истинных владельцев которых трудно установить", отметили в ICRICT. С подобными теневыми механизмами связана пробуксовка санкций Запада, констатировали в комиссии.
"Очевидно, что проблема не ограничивается российскими миллиардерами. Слишком много богатств скрыто в налоговых гаванях, с использованием банковских счетов, компаний и трастов, цель которых - сохранить истинных бенефициаров в тайне", - констатировали в ICRICT.
"Не хватает лишь политической воли"
В этой связи авторы послания считают необходимым срочное внедрение мер по обеспечению прозрачности для поддержания мировых экономик, истощенных пандемией COVID-19. По мнению составителей послания, GAR позволит увязать активы, компании и другие структуры не с их юридическими владельцами, а с реальными бенефициарами. "Это технически возможно. Не хватает лишь политической воли", - считают в комиссии.
Информацию для реестра возможно было бы собирать сначала на национальном, затем на региональном, позднее - и на глобальном уровнях. Усилия могли бы координироваться, в частности, Европейским Союзом за счет создания европейского реестра активов, полагают авторы послания.
Встреча министров финансов G20 в США
В Вашингтоне 20 апреля должна состояться встреча министров финансов и управляющих Центробанков стран G20.
США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели против России несколько пакетов санкций из-за российской агрессии в Украине.
Штрафные меры Запада направлены, в частности, против российской финансовой системы, технологического сектора, а также политических деятелей и олигархов, которые считаются соратниками президента РФ Владимира Путина.