Пэнни Кианзад лишилась передних зубов после боя с Линой Ленсберг на турнире UFC Vegas 51

«У меня остались яркие воспоминания от этого боя. Мне кажется, что в первом раунде я действительно хорошо работала в партере, забрала её спину и проводила неплохие удары. Во втором раунде я чувствовала себя очень хорошо, но внезапно оказалась на земле. Я была в замешательстве некоторое время и не могла понять, это был нокдаун? Это произошло очень быстро, поэтому считаю, что она могла бы выиграть раунд, но я сразу после этого вернула инициативу обратно, так что я не чувствовала, что нокдаун был очень значимым. В третьем раунде я полностью восстановилась. Я получила рассечение в начале боя, и всё было в крови. Но тем не менее я работала в нужном темпе, и всё сработало», — сказала Кианзад после боя.