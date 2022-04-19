В Латвии до 31 декабря этого года объявлен энергетический кризис в поставках нефтепродуктов, следует из опубликованного в официальном издании Latvijas Vēstnesis распоряжения латвийского Кабинета министров, передает Rus.TVNET.
В Латвии до конца года объявлен энергетический кризис
Приказом установлено, что латвийский Государственный кризисный центр по энергетике является учреждением, ответственным за координацию деятельности в период энергетического кризиса.
В приказе также указывается, что разрешен выпуск на рынок резервов нефтепродуктов, а также устанавливается обязанность их держателей подготовить нефтепродукты к выпуску. При этом предусмотрено, что лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов, а также поставщики критически важных услуг имеют право обращаться в Государственное бюро строительного контроля (BVKB) за разрешением на закупку нефтепродуктов из резервов, если установлен факт отсутствия нефтепродуктов на рынке.
Распоряжение будет выполнять Государственная полиция Латвии и Служба государственных доходов, обеспечивая, чтобы нефтепродукты не вывозились из Латвии и выдавались в соответствии с решениями BVKB.
Как сообщалось, в четверг, 14 апреля, правительство согласилось с тем, что розничные продавцы топлива и поставщики критически важных услуг в случае необходимости смогут закупать топливо из государственных резервов.
Министр экономики Латвии Янис Витенбергс отметил, что это обеспечит решение в случае каких-либо волнений или сбоев на рынке топлива. В настоящее время в Латвии есть запасы нефти, которые позволили бы национальной экономике функционировать в течение 90 дней.
В то же время министр констатировал, что текущая ситуация в сфере торговли топливом стабильна и сообщений о том, что поставки могут быть прекращены, нет, однако в текущей геополитической ситуации риски остаются.