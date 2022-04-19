Канадская журналистка предложила отдать Таллинну российский этап Гран-при по фигурному катанию, сообщает Sport24.
Таллинн можно считать мировым центром фигурного катания
Таллинн можно считать мировым центром фигурного катания
Канадская журналистка Беверли Смит назвала город, который, по ее мнению, мог бы принять этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне вместо России.
«Теперь Таллинн нужно считать одним из мировых центров фигурного катания. Город принимал чемпионаты Европы, чемпионат четырех континентов, а теперь еще и юниорский чемпионат мира. Нужно ли отдать Таллинну российский этап Гран-при? Разве что в Таллинне не устали», — написала Смит в твиттере.
В столице Эстонии с 12 по 17 апреля прошел юниорский чемпионат мира.