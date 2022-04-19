Таллинн можно считать мировым центром фигурного катания

Канадская журналистка Беверли Смит назвала город, который, по ее мнению, мог бы принять этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне вместо России.

«Теперь Таллинн нужно считать одним из мировых центров фигурного катания. Город принимал чемпионаты Европы, чемпионат четырех континентов, а теперь еще и юниорский чемпионат мира. Нужно ли отдать Таллинну российский этап Гран-при? Разве что в Таллинне не устали», — написала Смит в твиттере.