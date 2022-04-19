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Таллинн можно считать мировым центром фигурного катания

rus.postimees.ee
Таллинн можно считать мировым центром фигурного катания
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Чемпионат Европы по фигурному катанию, гала-шоу. "Тондираба" 2022.
Чемпионат Европы по фигурному катанию, гала-шоу. "Тондираба" 2022. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Канадская журналистка предложила отдать Таллинну российский этап Гран-при по фигурному катанию, сообщает Sport24.

Канадская журналистка Беверли Смит назвала город, который, по ее мнению, мог бы принять этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне вместо России.

«Теперь Таллинн нужно считать одним из мировых центров фигурного катания. Город принимал чемпионаты Европы, чемпионат четырех континентов, а теперь еще и юниорский чемпионат мира. Нужно ли отдать Таллинну российский этап Гран-при? Разве что в Таллинне не устали», — написала Смит в твиттере.

В столице Эстонии с 12 по 17 апреля прошел юниорский чемпионат мира.

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