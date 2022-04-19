Боксерский поединок за три чемпионских титула едва не закончился трагедией для кубинца Йордениса Угаса, сообщает Sport.Segodnja.
Чемпион мира проломил череп кубинскому боксеру
На минувших выходных американский боксер Эррос Спенс нанес сокрушительное поражение кубинцу Йорденису Угасу и завоевал три чемпионских титула в полусреднем весе.
Поединок был остановлен в 10-м раунде, после рекомендации доктора прекратить бой. Огромная гематома и заплывший глаз Угаса представляли собой жуткое зрелище.
Сразу после чемпионской схватки кубинец был госпитализирован. Обследование врачей показало, что Угасу сломали глазницу и ребра.
"Прежде всего хочу извиниться за то, что не смог лично поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в этом поединке. У меня перелом глазницы. В ближайшие дни доктора определятся с лечением. Всю предыдущую ночь провел в госпитале. И даже сейчас пишу это сообщение одним глазом – второй закрыт. Но очень хочу ко всем вам обратиться, ведь это для меня очень важно. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Хочу поздравить Спенса. Ты – великий чемпион. Для меня было честью разделить с тобой ринг", – написал Угас в Instagram.