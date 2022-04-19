Чемпион мира проломил череп кубинскому боксеру

"Прежде всего хочу извиниться за то, что не смог лично поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в этом поединке. У меня перелом глазницы. В ближайшие дни доктора определятся с лечением. Всю предыдущую ночь провел в госпитале. И даже сейчас пишу это сообщение одним глазом – второй закрыт. Но очень хочу ко всем вам обратиться, ведь это для меня очень важно. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Хочу поздравить Спенса. Ты – великий чемпион. Для меня было честью разделить с тобой ринг", – написал Угас в Instagram.