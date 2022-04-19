ФОТО ⟩ Полки эстонских магазинов по-прежнему ломятся от российских товаров

Потребительский портал издания просил людей указать, в каких магазинах они нашли больше всего товаров из России.

Например, много сообщений пришло о магазине Tipi pood, расположенном на Акадеэмия-теэ в Таллинне. Этот магазин даже не пытался создать впечатление, что бизнес с Россией не ведется. Здесь продаются детское питание, соки, специи, пиво и овощные консервы из России. Не менее четверти всех продуктов, предлагаемых в магазине - российского производства.

Tipi pood Фото: Erakogu

И если в марте ходили разговоры о том, что будет распродан лишь товар, который уже был на складе, сейчас в это верится все труднее, отмечает Tarbija.

Хотя в редакцию поступали сообщения относительно торгующего бытовыми товарами магазина Magaziin, за несколько походов найти продукцию из России там не удалось. В то же время там продавали одеколон из Белоруссии, на флаконах которого было написано, что внутреннее употребление товара может быть опасно для здоровья.

Mагазин Мagaziin Фото: Erakogu

Всевозможные продукты питания российского производства также продаются также продаются в А1000 market — там можно найти все, от лапши быстрого приготовления до водки.

Российские товары в магазине A1000. Фото: Erakogu

Российские товары в магазине A1000. Фото: Erakogu

Русская водка также продается в онлайн-магазинах MV Eesti, Amber Distribution и во всех магазинах Araxes. Пиво российского производства продается в магазине Sinu pood.

Уже с 8 апреля запрещен импорт многих товаров из России, а также оказание и финансирование услуг, связанных с перемещением таких товаров. В список входят ракообразные, икра, алкоголь и многое другое. Если продажу лапши быстрого приготовления и консервированных томатов из России магазины могли остановить по этическим соображениям, то пополнение запасов алкоголя полностью запрещено.

Продажа российской водки. Фото: Kuvatõmmis

Читатели также сообщали, что в Rimi все еще продаются подгузники Huggies, произведенные в России, но журналист не смог их там найти.

Подгузники в Rimi. Фото: Erakogu

Подгузники в Rimi. Фото: Erakogu

Вещи из России также продавались почти каждом втором магазине торгового центра Magistrali.

В магазине канцтоваров Charlot продаются гуаши, акварели, цветная бумага и пластилин из России. На это указывают как коды продуктов, так и этикетки. С цветными карандашами было поинтереснее: хотя на них указан российский код товара (т.е. номера, начинающиеся с 460-469), на упаковке было указано, что товар произведен в Китае.

Похожая странность была и в обувном магазине Саламандры. На упаковке написано, что они сделаны в Китае, но код товара относится к России. По словам читателей, гуашевые краски из России также продаются в Coop в Лагеди и в Selver в Тонди.

По-прежнему продается много российской косметики

Магазин здоровья Vitateka в тороговом центре Magistrali продавал в основном товары российского производства. То же самое можно сказать и о магазине L Cosmetics, где любопытного журналиста попросили не фотографировать.

Российские товары в центре Magistrali. Фото: Erakogu

Российские товары в центре Magistrali. Фото: Erakogu

Косметические товары из России также продаются в магазинах Rosalind в в торговых центрах Sikupilli и Mustika и в интернет-магазине.

Российские товары в магазине Prokosmeetika. Фото: Kuvatõmmis

Белорусские окна

Arutech по-прежнему занимается продажей белорусской продукции. До сих пор деревянные оконные рамы производились в Беларуси и Польше. Представитель Arutech Parimad Aknad OÜ Светлана Арутюнян заверила, что в дальнейшем они будут заказываться только из Польши.

Вода Borjomi в Coop. Фото: Erakogu

Также было много сообщений от читателей, что вода «Боржоми» продается а в магазинах Grossi, Selver, Coop и в Olerex. Официально это грузинский продукт, на что также указывает код, который начинается с цифр 486. Вода «Боржоми» действительно добывается в Грузии. Однако головной компанией производителя воды является российская «Альфа-групп», а прибыль от продажи воды уходит в Россию.

Вода Borjomi на Olerex Фото: Erakogu

Непросто обстоят и дела с чипсами, крекерами и вафлями «Vikstal»: они производятся как в России, так и в Украине. При желании можно уточнить код продукта. Код товара, произведенного в Украине, должен начинаться с 482.