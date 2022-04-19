После начала войны в Украине эстонские торговцы обещали убрать российские и белорусские товары, чтобы не кормить военную машину восточного соседа и его союзника. Однако в Эстонии есть и магазины, которым война - не помеха бизнесу, и они до сих пор продают российские продукты, пишет Postimees.
ФОТО ⟩ Полки эстонских магазинов по-прежнему ломятся от российских товаров
Потребительский портал издания просил людей указать, в каких магазинах они нашли больше всего товаров из России.
Например, много сообщений пришло о магазине Tipi pood, расположенном на Акадеэмия-теэ в Таллинне. Этот магазин даже не пытался создать впечатление, что бизнес с Россией не ведется. Здесь продаются детское питание, соки, специи, пиво и овощные консервы из России. Не менее четверти всех продуктов, предлагаемых в магазине - российского производства.
И если в марте ходили разговоры о том, что будет распродан лишь товар, который уже был на складе, сейчас в это верится все труднее, отмечает Tarbija.
Хотя в редакцию поступали сообщения относительно торгующего бытовыми товарами магазина Magaziin, за несколько походов найти продукцию из России там не удалось. В то же время там продавали одеколон из Белоруссии, на флаконах которого было написано, что внутреннее употребление товара может быть опасно для здоровья.
Всевозможные продукты питания российского производства также продаются также продаются в А1000 market — там можно найти все, от лапши быстрого приготовления до водки.
Русская водка также продается в онлайн-магазинах MV Eesti, Amber Distribution и во всех магазинах Araxes. Пиво российского производства продается в магазине Sinu pood.
Уже с 8 апреля запрещен импорт многих товаров из России, а также оказание и финансирование услуг, связанных с перемещением таких товаров. В список входят ракообразные, икра, алкоголь и многое другое. Если продажу лапши быстрого приготовления и консервированных томатов из России магазины могли остановить по этическим соображениям, то пополнение запасов алкоголя полностью запрещено.
Читатели также сообщали, что в Rimi все еще продаются подгузники Huggies, произведенные в России, но журналист не смог их там найти.
Вещи из России также продавались почти каждом втором магазине торгового центра Magistrali.
В магазине канцтоваров Charlot продаются гуаши, акварели, цветная бумага и пластилин из России. На это указывают как коды продуктов, так и этикетки. С цветными карандашами было поинтереснее: хотя на них указан российский код товара (т.е. номера, начинающиеся с 460-469), на упаковке было указано, что товар произведен в Китае.
Похожая странность была и в обувном магазине Саламандры. На упаковке написано, что они сделаны в Китае, но код товара относится к России. По словам читателей, гуашевые краски из России также продаются в Coop в Лагеди и в Selver в Тонди.
По-прежнему продается много российской косметики
Магазин здоровья Vitateka в тороговом центре Magistrali продавал в основном товары российского производства. То же самое можно сказать и о магазине L Cosmetics, где любопытного журналиста попросили не фотографировать.
Косметические товары из России также продаются в магазинах Rosalind в в торговых центрах Sikupilli и Mustika и в интернет-магазине.
Белорусские окна
Arutech по-прежнему занимается продажей белорусской продукции. До сих пор деревянные оконные рамы производились в Беларуси и Польше. Представитель Arutech Parimad Aknad OÜ Светлана Арутюнян заверила, что в дальнейшем они будут заказываться только из Польши.
Также было много сообщений от читателей, что вода «Боржоми» продается а в магазинах Grossi, Selver, Coop и в Olerex. Официально это грузинский продукт, на что также указывает код, который начинается с цифр 486. Вода «Боржоми» действительно добывается в Грузии. Однако головной компанией производителя воды является российская «Альфа-групп», а прибыль от продажи воды уходит в Россию.
Непросто обстоят и дела с чипсами, крекерами и вафлями «Vikstal»: они производятся как в России, так и в Украине. При желании можно уточнить код продукта. Код товара, произведенного в Украине, должен начинаться с 482.
Не проще ситуация и с продуктами Natura Siberica, которые также продаются во многих магазинах и интернет-магазинах. Продукция под торговой маркой Natura Siberica частично производится в Эстонии, а торговые марки зарегистрированы на действующую в Эстонии компанию Eurobio Lab. Основатель компании Андрей Трубников - из Москвы. По данным Би-би-си, в Эстонии есть одна фабрика, а в России — три. Согласно всем надписям, продукция, продаваемая в Эстонии, также производится здесь, но прибыль от продажи продукции все равно идет в Россию.