До конца недели открыта возможность представления кандидатов на номинацию "Учитель года"

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, все учителя и работники сферы образования заслуживают признания. "Я хотела бы поблагодарить всех наших педагогов, которые очень хорошо справились с обстоятельствами, вызванными пандемией в течение последних двух лет, и сейчас проявили гибкость и готовность, принимая в нашу систему образования детей и подростков из Украины, бежавших от войны", - сказала министр Керсна. "Именно в трудных обстоятельствах нам как никогда необходимо замечать работу друг друга. Конкурс "Учитель года" - это возможность выразить нашу признательность и отметить заслуги педагогов".