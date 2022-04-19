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До конца недели открыта возможность представления кандидатов на номинацию "Учитель года"

rus.postimees.ee
До конца недели открыта возможность представления кандидатов на номинацию "Учитель года"
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Людмила Рождественская получает премию на гала-мероприятии "Учитель года: Эстония учится и благодарит".
Людмила Рождественская получает премию на гала-мероприятии "Учитель года: Эстония учится и благодарит". Фото: Mihkel Maripuu

Кандидатуры на конкурс "Учитель года" можно подать на сайте Министерства образования и науки до конца этой недели. Правительство Эстонской Республики присудит победителям десять государственных премий в размере 10 000 евро и до трех премий за дело жизни в размере 65 000 евро. Номинанты в каждой категории получат денежный приз в размере 3000 евро.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, все учителя и работники сферы образования заслуживают признания. "Я хотела бы поблагодарить всех наших педагогов, которые очень хорошо справились с обстоятельствами, вызванными пандемией в течение последних двух лет, и сейчас проявили гибкость и готовность, принимая в нашу систему образования детей и подростков из Украины, бежавших от войны", - сказала министр Керсна. "Именно в трудных обстоятельствах нам как никогда необходимо замечать работу друг друга. Конкурс "Учитель года" - это возможность выразить нашу признательность и отметить заслуги педагогов".

Предложите кандидатуру на звание "Учитель года" до полуночи 24 апреля. Первый отбор проведут региональные комитеты и комитет по высшему образованию. В августе состоится заседание государственного комитета по присуждению премий в области образования, на котором будет сделан окончательный выбор из кандидатов, представленных на государственном уровне. Комитет будет состоять из представителей организаций, связанных с образованием, и признанных профессионалов в области образования предыдущих лет.

Награды будут вручены 8 октября на торжественном гала-вечере "Учитель года", который в десятый раз пройдет в Пярнуском концертном зале и будет транслироваться в прямом эфире Эстонского национального телевещания.

Всего в рамках конкурса представлено 13 категорий:

  • Воспитатель детского сада
  • Учитель начальных классов
  • Классный руководитель
  • Учитель-предметник основной школы
  • Учитель гимназии
  • Преподаватель профессионального учебного заведения
  • Преподаватель университета
  • Опорный специалист
  • Учитель кружка по интересам
  • Руководитель учебного заведения
  • Достижение года в учебном заведении
  • Друг образования

Представить кандидатуры и прочесть подробнее о конкурсе можно на сайте министерства.

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