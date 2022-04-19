Трусовой перед пятерным прыжком порекомендовали научиться кататься

«Трусова выбирает какой-то свой путь. Саша хочет быть революционером фигурного катания и это тоже имеет право на существование. Но она прыгает и не катается. Какой пятерной? Хотелось бы сначала увидеть целостную программу с ее четверными прыжками и женским катанием, чтобы прыжки не были отдельно от всего остального. Хореография и так страдает из-за большого внимания к четверным, куда там пять оборотов делать?» – сказала Роднина.