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Трусовой перед пятерным прыжком порекомендовали научиться кататься

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Трусовой перед пятерным прыжком порекомендовали научиться кататься
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Александра Трусова.
Александра Трусова. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о намерении российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок, пишет Sports.ru.

«Трусова выбирает какой-то свой путь. Саша хочет быть революционером фигурного катания и это тоже имеет право на существование. Но она прыгает и не катается. Какой пятерной? Хотелось бы сначала увидеть целостную программу с ее четверными прыжками и женским катанием, чтобы прыжки не были отдельно от всего остального. Хореография и так страдает из-за большого внимания к четверным, куда там пять оборотов делать?» – сказала Роднина.

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