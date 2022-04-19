Для многих весенний сезон, когда все начинает цвести, означает месяцы симптомов аллергии. К сожалению, чудодейственных средств от этого не существует, но есть решения, которые могут помочь облегчить симптомы, например, очиститель воздуха. Стол от IKEA со встроенным очистителем воздуха, который только что получил одну из самых престижных дизайнерских наград Red Dot Award, теперь доступен в эстонской IKEА.
Можно купить и в Эстонии: необычный стол от IKEA получил престижную награду
Аллергия на пыльцу влияет на жизнь многих людей. Это проблема, которая в сезон пыльцы может не отступить даже в помещении. Мелкая пыль легко попадает куда угодно, например, через открытое окно или прилипает к волосам и одежде. Тем не менее, воздействие пыльцы можно уменьшить, используя дома очиститель воздуха.
«Очиститель воздуха — хороший выбор, если вы хотите улучшить качество воздуха в помещении. Очистители воздуха IKEA STARKVIND и FÖRNUFTIG отфильтровывают 99,5% мельчайших частиц воздуха, даже таких, как пыльца цветущих растений», — говорит представитель IKEA Хенрик Теландер.
Стол со встроенной вытяжкой получил награду за дизайн
Очистители воздуха IKEA не только эффективно улавливают пыльцу и другие мелкие частицы, но также энергоэффективны и малошумны. Их легко перемещать, и они прекрасно вписываются в домашний интерьер.
В этом году стол для очистки воздуха IKEA STARKVIND также получил одну из самых престижных наград в области дизайна в категории «Дизайн продукта» Red Dot Award. Red Dot Awards — один из самых престижных мировых дизайнерских конкурсов. В конкурсе дизайна этого года приняли участие дизайнеры, конструкторские бюро и производители примерно из 60 стран. Следуя девизу «В поисках хорошего дизайна и инноваций», каждого участника конкурса оценивали 48 членов международного жюри.
Умное и красивое решение для дома
Удостоенный наград стол STARKVIND — это больше, чем просто очиститель воздуха. Это компактное решение для дома, которое вписывается в интерьер. Очиститель воздуха STARKVIND был разработан дизайнером IKEA Дэвидом Валем и менеджером по продукции Хенриком Теландером вместе с командой инженеров и поставщиков.
Очиститель воздуха STARKVIND в первую очередь предназначен для помещений площадью до 20 квадратных метров. В случае больших помещений необходимо учитывать, что для очистки воздуха требуется немного больше времени или необходимо использовать несколько очистителей для покрытия большей площади. Воздухоочиститель STARKVIND имеет пять различных скоростей вращения вентилятора и автоматический режим, который регулирует скорость вращения вентилятора. Его можно использовать вручную, а также контролировать через интеллектуальное приложение IKEA Home. Чтобы обеспечить стильный внешний вид, блок питания помещается внутри вытяжки, а кабель проходит внутри одной ножки стола из цельного дерева. «Используя дерево для ножек и столешницы, мы попытались еще больше отличаться от популярных на рынке очистителей воздуха с технической внешностью, — сказал дизайнер IKEA из Швеции Дэвид Валь.
«Мы гордимся тем, что продукт IKEA стал победителем конкурса Red Dot Awards 2022. Для нас это не только признание отличного продукта IKEA, но и стоящей за ним философии дизайна», — сказал Йохан Эйдемо, руководитель по дизайну IKEA в Швеции.