Можно купить и в Эстонии: необычный стол от IKEA получил престижную награду

Аллергия на пыльцу влияет на жизнь многих людей. Это проблема, которая в сезон пыльцы может не отступить даже в помещении. Мелкая пыль легко попадает куда угодно, например, через открытое окно или прилипает к волосам и одежде. Тем не менее, воздействие пыльцы можно уменьшить, используя дома очиститель воздуха.

«Очиститель воздуха — хороший выбор, если вы хотите улучшить качество воздуха в помещении. Очистители воздуха IKEA STARKVIND и FÖRNUFTIG отфильтровывают 99,5% мельчайших частиц воздуха, даже таких, как пыльца цветущих растений», — говорит представитель IKEA Хенрик Теландер.

Стол со встроенной вытяжкой получил награду за дизайн

Очистители воздуха IKEA не только эффективно улавливают пыльцу и другие мелкие частицы, но также энергоэффективны и малошумны. Их легко перемещать, и они прекрасно вписываются в домашний интерьер.

В этом году стол для очистки воздуха IKEA STARKVIND также получил одну из самых престижных наград в области дизайна в категории «Дизайн продукта» Red Dot Award. Red Dot Awards — один из самых престижных мировых дизайнерских конкурсов. В конкурсе дизайна этого года приняли участие дизайнеры, конструкторские бюро и производители примерно из 60 стран. Следуя девизу «В поисках хорошего дизайна и инноваций», каждого участника конкурса оценивали 48 членов международного жюри.

Умное и красивое решение для дома

Удостоенный наград стол STARKVIND — это больше, чем просто очиститель воздуха. Это компактное решение для дома, которое вписывается в интерьер. Очиститель воздуха STARKVIND был разработан дизайнером IKEA Дэвидом Валем и менеджером по продукции Хенриком Теландером вместе с командой инженеров и поставщиков.

Очиститель воздуха STARKVIND в первую очередь предназначен для помещений площадью до 20 квадратных метров. В случае больших помещений необходимо учитывать, что для очистки воздуха требуется немного больше времени или необходимо использовать несколько очистителей для покрытия большей площади. Воздухоочиститель STARKVIND имеет пять различных скоростей вращения вентилятора и автоматический режим, который регулирует скорость вращения вентилятора. Его можно использовать вручную, а также контролировать через интеллектуальное приложение IKEA Home. Чтобы обеспечить стильный внешний вид, блок питания помещается внутри вытяжки, а кабель проходит внутри одной ножки стола из цельного дерева. «Используя дерево для ножек и столешницы, мы попытались еще больше отличаться от популярных на рынке очистителей воздуха с технической внешностью, — сказал дизайнер IKEA из Швеции Дэвид Валь.