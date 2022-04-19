РБК: в марте Россия выдала кредиты другим странам на 790 миллионов долларов

Выделенная сумма близка к рекордному показателю декабря 2021 года, когда Россия выдала государственных кредитов на 82,1 миллиарда рублей. Для сравнения: в январе-феврале 2022 года Россия выдала таких кредитов на 28,5 миллиарда рублей, а в марте 2021 года — на 26,2 миллиарда.