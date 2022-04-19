В марте 2022 года Россия выдала другим странам государственные кредиты на сумму 81,6 миллиарда рублей, или 790 миллионов долларов по среднему курсу за март. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные федерального казначейства.
РБК: в марте Россия выдала кредиты другим странам на 790 миллионов долларов
РБК: в марте Россия выдала кредиты другим странам на 790 миллионов долларов
Выделенная сумма близка к рекордному показателю декабря 2021 года, когда Россия выдала государственных кредитов на 82,1 миллиарда рублей. Для сравнения: в январе-феврале 2022 года Россия выдала таких кредитов на 28,5 миллиарда рублей, а в марте 2021 года — на 26,2 миллиарда.
Получатели займов неизвестны. Опрошенные РБК эксперты назвали наиболее вероятными претендентами на получение госкредитов Иран и Беларусь. Представители этих стран пока не дали комментариев.