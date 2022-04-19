Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в среду снизится по сравнению со вторником почти на 32,6 процента до 77,40 евро за мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии в среду снизится в Эстонии до 77,40 евро
Стоимость электроэнергии в среду снизится в Эстонии до 77,40 евро
Самой высокой — 115,31 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию в среду будет утром с 8 до 9 часов, а самой низкой ночью от нуля до 1 часа, когда она составит 54,71 евро за мегаватт-час.
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