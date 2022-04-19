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Фото: комплекс для отдыха на Сааремаа ждет покупателя

rus.postimees.ee
Фото: комплекс для отдыха на Сааремаа ждет покупателя
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Фото: KV.EE

В деревне Абула на Сааремаа находится комплекс для отдыха, расположенный на двух участках недвижимости, пишет Kodu.

В продаже комплекс из двух участков недвижимости. На одном, который называется Пыллу, находится дом, на другом - Пярди - реновированный старинный амбар, который тоже используется как жилое помещение. 

Фото: KV.EE

Двухэтажный дом на участке Пыллу был построен в 2012 году. Однако дом на участке Пярди был построен в 1903 году и, несмотря на время, сохранился в неплохом состоянии.

Фото: KV.EE

На участке также есть старая баня по-черному и хозяйственные постройки. Имеется старый колодец. На фотографиях с дрона видно, что море находится недалеко: всего в четырех километрах вы найдете места для рыбалки и живописные скалы. 

Фото: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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