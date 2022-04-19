В деревне Абула на Сааремаа находится комплекс для отдыха, расположенный на двух участках недвижимости, пишет Kodu.
Фото: комплекс для отдыха на Сааремаа ждет покупателя
Фото: комплекс для отдыха на Сааремаа ждет покупателя
В продаже комплекс из двух участков недвижимости. На одном, который называется Пыллу, находится дом, на другом - Пярди - реновированный старинный амбар, который тоже используется как жилое помещение.
Двухэтажный дом на участке Пыллу был построен в 2012 году. Однако дом на участке Пярди был построен в 1903 году и, несмотря на время, сохранился в неплохом состоянии.
На участке также есть старая баня по-черному и хозяйственные постройки. Имеется старый колодец. На фотографиях с дрона видно, что море находится недалеко: всего в четырех километрах вы найдете места для рыбалки и живописные скалы.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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