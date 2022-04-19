55-й день войны: штурм "Азовстали" в Мариуполе и поставки тяжелого вооружения из США

Что происходит на 55-й день российской войны в Украине - в обзоре.

Вооруженные формирования так называемой ДНР сообщили о начале штурма металлургического комбината "Азовсталь". Это главный очаг украинского сопротивления в Мариуполе.

По утверждению представителя командования сепаратистов Эдуарда Басурина, атака на "Азовсталь" ведется "специально подобранными штурмовыми группами", которым помогает российская авиация и артиллерия.

"Азовсталь" до сих пор удерживался украинской 36-й бригадой морской пехоты и полком "Азов".

После начала штурма Россия призвала украинские силы немедленно сложить оружие и предъявила защитникам осажденного портового города Мариуполя новый ультиматум - отказаться от сопротивления.

"Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни", - говорится в заявлении минобороны России.

Фото: Reuters

В понедельник начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал в интервью Си-эн-эн, что на территории "Азовстали" от российских обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 мирных жителей.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко во вторник призвал мировых лидеров организовать безопасный выход для мирных жителей, укрывающихся на металлургическом комбинате. Сообщается, что многие из числа тех, кто находятся в бункерах и туннелях комбината, - родственники бойцов полка "Азов".

Денис Прокопенко также утверждает, что при штурме комбината Россия использовала так называемые противобункерные бомбы, способные пробивать прочные бетонные перекрытия. Данные об использовании Россией трехтонных авиабомб подтверждаются и другими источниками - в частности перехватами переговоров российских военных.

"Кампания террора" и приостановка переговоров

Командование сепаратистской ДНР, в свою очередь, утверждает, что на территории "Азовстали" мирных жителей не осталось, и на призывы обеспечить их эвакуацию отвечает отказом.

Фото: BBC

По словам представителя госдепартамента США, Россия проводит в Укарине кампанию террора.

"Россия не только совершила вторжение, не только развернула войну, она проводит кампанию террора, кампанию жестокости, кампанию подлой агрессии против народа Украины. И потому, когда речь идет о том, что мы видели в последние часы - по ударам по Львову или ударам по окрестностям Киева, или того, что мы видели в Мариуполе, Харькове или в Буче, это все четкие признаки", - сказал Нед Прайс.

События в Мариуполе еще больше осложнили переговорный процесс с Россией, заявил во вторник член переговорной группы со стороны Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, переговоры замораживаются, так как Россия делает серьезную ставку на вторую фазу войны - развертывание сил на Донбассе.

"Трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры", - сказал Подоляк.

Третий день без гуманитарных коридоров

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что третий день подряд в стране не будет гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из-за отсутствия соглашения с Россией.