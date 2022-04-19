Франция пытается убедить Европу ввести запрет на импорт нефти из РФ

"Необходимо запретить импорт российской нефти. Именно к этому мы готовимся, я этого не скрываю. Президент республики четко давал понять, что мы пытаемся убедить наших европейских партнеров остановить импорт российской нефти", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

По словам министра, странам ЕС нужно "остановить финансирование" российской спецоперации на Украине, которую они обеспечивают "иностранной валютой, покупая российскую нефть".

На прошлой неделе издание The New York Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников сообщило, что ЕС работает над поэтапным отказом от российской нефти. "Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - писала газета.

По ее данным, тему запрета на поставки нефти из РФ не вынесут на обсуждение стран-участниц ЕС до проведения второго тура президентских выборов во Франции, который намечен на 24 апреля. По словам чиновников, такое решение принято для того, чтобы "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эмманюэля Макрона".