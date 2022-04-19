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Президент Алар Карис откроет эстонский павильон на Венецианской биеннале искусств

BNS
Президент Алар Карис откроет эстонский павильон на Венецианской биеннале искусств
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Президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Sander Ilvest

Президент Алар Карис с супругой во вторник отправляются в Италию, где в среду президент откроет эстонский национальный павильон на 59-й Венецианской биеннале искусств.

На этот раз эстонская выставка в виде исключения расположена в самом сердце художественной биеннале, на самой посещаемой главной улице выставочной зоны в парке Джардини. Вместе с главой государства павильон Эстонии откроет министр культуры Эстонии Тийт Терик.

Президент Карис также посетит павильоны других стран, главную экспозицию биеннале в выставочной зоне Arsenal и Музей современного искусства Ca’Pesaro, чтобы обсудить перспективы сотрудничества по экспонированию работ эстонских художников в будущем.

В эстонском павильоне экспонирован совместный проект художниц Кристины Норман и Биты Разави и куратора Корины Л. Апостоли «Оркестр. Аппетит к изобилию», основанный на биографии и творчестве эстонской художницы Эмили Розали Саали.

Голландский фонд Мондриана пригласил Эстонию в качестве гостя с выставкой в павильоне Ритвельда в самом сердце парка Джардини. Благодаря количеству павильонов, истории и основной экспозиции это самое посещаемое место биеннале, поэтому ожидается, что Эстонии будет уделяться больше внимания, чем раньше.

Эстонский павильон Венецианской биеннале является крупнейшим и наиболее важным международным художественным проектом Эстонского государства. Эстонский павильон организован Фондом эстонского центра современного искусства, а участие Эстонии в Венецианской художественной биеннале поддерживается Министерством культуры.

Венецианская художественная биеннале проводится с 1895 года и является старейшим и важнейшим международным событием в жизни современного искусства. На этот раз на выставке представлены 1422 произведения искусства 213 художников из 58 стран мира. Эстония участвует со своим павильоном с 1997 года.

Президент Алар Карис с супругой вернутся в Эстонию поздно вечером в среду.

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