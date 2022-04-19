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СМИ: в результате крушения крейсера "Москва" погибли десятки российских моряков

rus.postimees.ee
СМИ: в результате крушения крейсера "Москва" погибли десятки российских моряков
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В интернете появилось возможное первое фото подбитого крейсера «Москва».
В интернете появилось возможное первое фото подбитого крейсера «Москва». Фото: Twitter/OSINTtechnical

Родители членов экипажа утонувшего российского крейсера «Москва» оспорили утверждения Кремля, что все находившиеся на борту моряки были эвакуированы. Об этом пишет Rus.ERR со ссылкой на The Times.

«Московские офицеры сообщили, что мой сын пропал без вести. Мой 20-летний сын Егор был призван на срочную военную службу в июле и работал поваром на корабле», - сказал Дмитрий Шкребц. Мать Егора, Ирина Шкребц, рассказала, что они с мужем посетили военный госпиталь в Крыму.

«Мы каждого обожженного ребенка смотрели, но своего я не нашла. В военном госпитале было всего 200 человек, хотя на корабле их было 500», - добавила Ирина Шкребц.

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