Родители членов экипажа утонувшего российского крейсера «Москва» оспорили утверждения Кремля, что все находившиеся на борту моряки были эвакуированы. Об этом пишет Rus.ERR со ссылкой на The Times.
СМИ: в результате крушения крейсера "Москва" погибли десятки российских моряков
СМИ: в результате крушения крейсера "Москва" погибли десятки российских моряков
«Московские офицеры сообщили, что мой сын пропал без вести. Мой 20-летний сын Егор был призван на срочную военную службу в июле и работал поваром на корабле», - сказал Дмитрий Шкребц. Мать Егора, Ирина Шкребц, рассказала, что они с мужем посетили военный госпиталь в Крыму.
«Мы каждого обожженного ребенка смотрели, но своего я не нашла. В военном госпитале было всего 200 человек, хотя на корабле их было 500», - добавила Ирина Шкребц.
Подробнее тут.
Ключевые слова