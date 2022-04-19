СМИ: в результате крушения крейсера "Москва" погибли десятки российских моряков

«Московские офицеры сообщили, что мой сын пропал без вести. Мой 20-летний сын Егор был призван на срочную военную службу в июле и работал поваром на корабле», - сказал Дмитрий Шкребц. Мать Егора, Ирина Шкребц, рассказала, что они с мужем посетили военный госпиталь в Крыму.