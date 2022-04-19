Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии вырос

По положению на 18 апреля, на учете в Кассе по безработице стояли 47 278 человек, свидетельствуют данные этого госучреждения. Рост безработицы по-прежнему во многом связан с получившими международную защиту беженцами. В качестве безработных из них зарегистрировались 3558 человек, в том числе 832 - за последнюю неделю. 345 беженцев нашли работу в Эстонии, еще 20 человек снялись с учета по другим причинам.