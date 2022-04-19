За последнюю неделю в Эстонии стало на 370 безработных больше. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,2% до 7,3%, сообщил Rus.Err.ee.
Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии вырос
Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии вырос
По положению на 18 апреля, на учете в Кассе по безработице стояли 47 278 человек, свидетельствуют данные этого госучреждения. Рост безработицы по-прежнему во многом связан с получившими международную защиту беженцами. В качестве безработных из них зарегистрировались 3558 человек, в том числе 832 - за последнюю неделю. 345 беженцев нашли работу в Эстонии, еще 20 человек снялись с учета по другим причинам.
По уездам самый высокий уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где он достиг отметки в 11,1%, а самый низкий на Хийумаа - 3,2%, в Харьюском уезде уровень безработицы вырос за неделю на 0,1 процентных пункта до 6,9%.
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