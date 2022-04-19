По состоянию на 18 апреля в Эстонской информационной системе образования (EHIS) было зарегистрировано 3206 детей и подростков, прибывших в Эстонию из Украины, по сравнению с 2780 неделей ранее. В детских садах зарегистрировано 718 детей, в основной школе - 2254, в гимназиях - 145, в профессионально-технических училищах - 89.
В учебных заведениях Эстонии зарегистрировано более трех тысяч детей, бежавших от войны в Украине
Министр образования и науки Лийна Керсна продолжает подчеркивать, что для того, чтобы украинские дети и подростки как можно быстрее выучили эстонский язык, важно помещать их в первую очередь в учебные заведения с эстонским языком обучения или в школы, использующие метод языкового погружения.
"Приятно видеть, что доля детей в учебных заведениях с эстонским языком обучения постепенно увеличивается. В настоящее время в эстоноязычных школах зарегистрировано 68,5% детей и подростков из Украины, по сравнению с 67,4% неделей ранее. Доля детей и подростков, обучающихся в учреждениях, реализующих метод языкового погружения, в настоящее время составляет 10,9%. В англоязычных школах обучается 0,6% украинских детей, а в русскоязычных - 20%, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 20,9%", - поясняет министр Керсна, добавляя: "Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить детям и подросткам из Украины качественное образование на эстонском языке в Эстонии. По окончании войны эти дети вернутся обратно в Украину, обретя новых друзей, получив качественное образование и выучив новый язык".
На данный момент дети и подростки из Украины прибыли во все уезды. По данным EHIS, больше всего детей из Украины зарегистрировано в образовательных учреждениях Харьюмаа (1495), Тартумаа (340), Пярнумаа (292), Ида-Вирумаа (215), Ляэне-Вирумаа (207) и Ярвамаа (129).
Помимо детей, многие учебные заведения также приняли персонал из Украины на работу. По данным министерства, по состоянию на 8 апреля, 80 украинских военных беженцев были трудоустроены в 64 школах. Большинство из них работают учителями или помощниками учителей, но есть также психологи, вспомогательные работники, координаторы обучения, а также, например, те, кто работает поваром в столовой или помогает поддерживать порядок в школьных зданиях. Число работников школ из Украины с каждым днем увеличивается, и новые данные будут получены от школ к пятнице.