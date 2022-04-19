В учебных заведениях Эстонии зарегистрировано более трех тысяч детей, бежавших от войны в Украине

Министр образования и науки Лийна Керсна продолжает подчеркивать, что для того, чтобы украинские дети и подростки как можно быстрее выучили эстонский язык, важно помещать их в первую очередь в учебные заведения с эстонским языком обучения или в школы, использующие метод языкового погружения.

"Приятно видеть, что доля детей в учебных заведениях с эстонским языком обучения постепенно увеличивается. В настоящее время в эстоноязычных школах зарегистрировано 68,5% детей и подростков из Украины, по сравнению с 67,4% неделей ранее. Доля детей и подростков, обучающихся в учреждениях, реализующих метод языкового погружения, в настоящее время составляет 10,9%. В англоязычных школах обучается 0,6% украинских детей, а в русскоязычных - 20%, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 20,9%", - поясняет министр Керсна, добавляя: "Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить детям и подросткам из Украины качественное образование на эстонском языке в Эстонии. По окончании войны эти дети вернутся обратно в Украину, обретя новых друзей, получив качественное образование и выучив новый язык".

На данный момент дети и подростки из Украины прибыли во все уезды. По данным EHIS, больше всего детей из Украины зарегистрировано в образовательных учреждениях Харьюмаа (1495), Тартумаа (340), Пярнумаа (292), Ида-Вирумаа (215), Ляэне-Вирумаа (207) и Ярвамаа (129).