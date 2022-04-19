В Мустамяэ задержаны двое мужчин с пневматическим ружьем, опасности для жителей нет

Усиленным составом полиция отреагировала на сообщение, что мужчина размахивал похожим на оружие предметом по адресу Пёэрисе, 14 в Таллинне. На данный момент нет информации о том, что кто-то пострадал. Полиция просила не передвигаться в этом районе, а жильцов оставаться в своих квартирах и запереть двери. Полиция занималась разрешением ситуации усиленным составом.