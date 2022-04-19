Полиция просит жителей дома по адресу Пёэрисе, 14 в Таллинне и находящихся рядом домов оставаться в квартирах и запереть двери: полиция получила сообщение, что некий мужчина у дома Пёэрисе, 14 размахивал похожим на оружие предметом. В итоге полиция задержала двоих мужчин, к настоящему моменту опасности нет.
В Мустамяэ задержаны двое мужчин с пневматическим ружьем, опасности для жителей нет
В Мустамяэ задержаны двое мужчин с пневматическим ружьем, опасности для жителей нет
Усиленным составом полиция отреагировала на сообщение, что мужчина размахивал похожим на оружие предметом по адресу Пёэрисе, 14 в Таллинне. На данный момент нет информации о том, что кто-то пострадал. Полиция просила не передвигаться в этом районе, а жильцов оставаться в своих квартирах и запереть двери. Полиция занималась разрешением ситуации усиленным составом.
Полицейские задержали на Пёэрисе двоих мужчин. У них нашли пневматическое оружие. Опасности для людей нет, полицейские освобождают зону для движения. Подробности произошедшего выясняются.
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