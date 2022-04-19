Дополнительный бюджет поможет смягчить последствия роста цен и обеспечить энергетическую безопасность

В дополнительном бюджете предусмотрено повышение прожиточного минимума на первого члена семьи со 150 до 200 евро. Также семьи, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, будут получать компенсацию расходов по жилищный кредит. На повышение прожиточного пособия в дополнительном бюджете запланировано 29 млн евро.

«Одним из принципиальных моментов для правительственной делегации Центристской партии является улучшение условий жизни людей и смягчение последствий роста цен. Это касается прежде всего тех, кого больше всего затронул рост цен», - сказал руководитель правительственной делегации центристов и министр государственного управления Яак Ааб. «Энергетический кризис и война в Украине стали причиной роста цен на товары первой необходимости. Поэтому мы приняли решение выплатить осенью разовое пособие в размере 50 евро. Эта мера обойдется государству в 30 млн евро».