Воду в море у побережья Штромки в Таллинне признали пригодной для купания

В прошлом году Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с районом Пыхья-Таллинн предприняли ряд мер для определения источника загрязнения. Начиная с лета 2021 года было взято около 600 проб из ручья Мустйыэ и водосбора Харку, откуда вода поступает в залив Копли и влияет на качество воды для купания на пляже Штромка.

«К сегодняшнему дню получены данные за год, и можно сравнить произошедшие изменения. В течение прошлого года был определен ряд строений, откуда часть сточной воды направлялась в ливневую канализацию», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Совместно с AS Tallinna Vesi круглогодично и еженедельно продолжится мониторинг и проведение анализов проб воды с водосборного бассейна. «Самой большой проблемой была большая изменчивость микробиологических параметров в морской воде, что делает определение загрязняющих веществ трудоемким и требующим немало времени», - сказала Пихлап.

По сравнению с началом 2021 года и на основе ранее проведенных исследований, самое большое уменьшение микробиологического загрязнения произошло в поверхностном стоке Харку. В этом стоке микробиологические параметры значительно улучшились.

«Продолжим работы и в этом году, чтобы шаг за шагом очищать воду на Штромке. При этом стоит считаться, что речь идет о масштабном исследовании, и микробиологическое загрязнение эпизодическое», - пояснила Пихлап.