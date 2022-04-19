“Это классическая агония". Кинопродюсер Александр Роднянский о состоянии российской элиты после начала войны в Украине

Я могу сказать, да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же. Но я абсолютно убежден в том, что спустя восемь лет я реагирую максимально адекватно. Вот и все. Это важно. И мне кажется, что это смогут сказать очень многие. Я надеюсь, что я буду не последним.

Би-би-си: Этой трагедии можно было избежать или нет?

Александр Роднянский: Конечно, можно. Если бы мир отреагировал в 2014-м так же, как он реагирует сейчас, жесточайшими санкциями, то не было бы никакой войны. Конечно, если бы Украину сразу бы приняли в НАТО, понимая, что происходит, то не было бы никакой войны. Ну видите, какие удивительно острые решения - которые раньше никогда бы не пришли никому в голову, но сейчас это выглядит как единственно возможное решение.

Иными словами, попустительство агрессору - оно всегда наказуемо. И не случайно сегодня так остро звучат разговоры про Мюнхен. Я имею в виду Мюнхен 1938 года, про тот самый пресловутый мюнхенский сговор, когда Чемберлен и Даладье подписали договор с Гитлером и Муссолини, который позволил забрать Судетскую область Чехословакии и по факту развязал руки [Германии] перед началом Второй мировой войны.

Главный продюсер российского кино

Александр Роднянский - один из самых успешных продюсеров в российском кинематографе, в его портфолио - работа над десятками сериалов и кинолент. В их числе - такие известные и разные картины, как "Нелюбовь", "Елена" и "Левиафан" Андрея Звягинцева, "Сталинград" Федора Бондарчука, "Бесы" Владимира Хотиненко, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Дылда" Кантемира Балагова. Его работы были номинированы на премию "Оскар" и удостаивались престижных международных и российских наград. До переезда в Россию Роднянский основал украинский телеканал "1+1", а позднее, уже в Москве, возглавлял "СТС Медиа".

Би-би-си: Вы заявили о своей позиции против войны. Легко ли вам было принять такое решение, когда у вас серьезная часть бизнеса в России? Понес ли ваш бизнес потери?

Александр Роднянский: Все, что связано с российской частью бизнеса, рухнуло, ее просто нет. Действительно, это достаточно большой бизнес, а в производстве на тот момент [24 февраля 2022 года] было 15 сериалов для разных платформ, телеканалов. Параллельно было в производстве еще два фильма и несколько новых проектов. Чего говорить, все это рухнуло.

"Кинотавр", фестиваль огромный и важнейший в России, тоже, мне кажется, невозможно будет проводить в нынешних обстоятельствах. Я с ужасом себе представляю, как в нынешних обстоятельствах отбирать фильмы, зачитывать приветствие президента. Вот это меня больше всего смущает - [приветствие] человека, который уничтожил, на мой взгляд, жизнь 200 миллионов человек в один момент просто окончательно. Имеется в виду и жизнь россиян, и украинцев.