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Грецкий: вопрос выплаты Россией репараций в послевоенный период из повестки дня не исчезнет

Павел Соболев
Грецкий: вопрос выплаты Россией репараций в послевоенный период из повестки дня не исчезнет
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  • Путин очень надеется захватить на востоке Украины несколько крупных городов
  • Пока пушки стреляют, переговоры не ведутся
  • Россия перезагрузила свои наступательные планы; спецслужбы передали командование военным

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся замораживания российско-украинских переговоров и послевоенного восстановления Украины.

- Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков вчера в резких выражениях выступил против агрессии России в отношении Украины и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию. Проживающий в Лондоне банкир оказался одним из немногих представителей российской бизнес-элиты, который позволил себе пойти против курса Владимира Путина. Наряду с критикой российской армии и российской власти, Тиньков обратился к «коллективному западу» и призвал его придумать для президента России Владимира Путина возможность «сохранить лицо» и прекратить войну. Решаемая ли это сейчас вообще задача? Есть ли способ позволить Владимиру Путину изобразить из себя победителя в обмен на прекращение огня?

- Сценарий, по которому Путину предоставляется возможность сохранить лицо, видится таким, что Украина соглашается провозгласить свой нейтральный статус, отказывается от вступления в НАТО, что являлось одним из главных ультимативных требований России. Об этом сценарии никто не забывает, его всегда держат в уме, и президент Зеленский уже соглашался с отказом от вступления в НАТО, озвучивал идею создания ситуативного альянса стран с участием Украины, в рамках которого подвергнувшемуся агрессии государству партнеры по альянсу в течение 24 часов приходили бы на помощь. Но пока Кремль не спешит соглашаться на этот сценарий «сохранения лица».

Сейчас мир замер в ожидании российского наступления на территории Донбасса, цель которого — закрепление контроля над уже захваченными территориями и выход на административную границу Донецкой и Луганской областей. Скорее всего, Россия пойдет на осаду больших городов и будет пытаться захватить некоторые из них. Эти захваченные города Путин потом может использовать в качестве фишек, которые он будет готов в обмен на что-то уступить, на выполнение каких-то требований Кремля.

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал вчера о заморозке мирных переговоров с Россией. По его словам, он не знает, когда прямые переговоры с Россией могут возобновиться, потому что Россия отказывается от диалога и делает ставку на вторую фазу войны, а именно — на развертывание сил в районе Донбасса. Также Подоляк сказал, что события в Мариуполе тоже очень сильно усложнили переговорный процесс с Россией. Наблюдающееся уклонение РФ от переговорного процесса — это признак того, что Россия снова оптимистично смотрит на свои перспективы на фронте, или же, возможно, наоборот, российская сторона чувствует, что уже не может настолько уверенно говорить с позиции силы, как делала это на первой неделе войны?

- Я думаю, что Путин рассчитывает на очень позитивные для российской армии перемены на поле боя. Когда военное вторжение только началось, армейское руководство было, по сути, отстранено от командования, которое практически целиком находилось в руках спецслужб. Представители российского военного командования исчезали даже на длительное время с телеэкранов. Сейчас, похоже, инициатива передана в руки военных. На восточных территориях Украины сконцентрирована достаточно крупная российская военная группировка. Путин, вероятно, очень рассчитывает на то, что российское наступление будет успешным. От того, как оно будет продвигаться, каким будет итог этой так называемой «битвы за Донбасс», будут зависеть сроки возобновления переговоров и те условия, на которых они возобновятся. Пока пушки стреляют, переговоры не ведутся.

- Вчера министр обороны России Серей Шойгу заявил, что Россия последовательно выполняет план освобождения ДНР и ЛНР. Он выступил на коллегии Министерства обороны. Шойгу обвинил США и другие страны Запада в том, что поставками оружия они затягивают военный конфликт и провоцируют киевский режим воевать до последнего украинца. Шойгу не сказал ничего примечательного, но все аналитики обратили внимание на то, что с 30 марта это было его первое полноценное появление перед камерами. Почему Сергей Шойгу стал очень подолгу пропадать из публичного пространства? Разве не было бы полезнее для российской пропаганды показывать его чаще с бодрыми речами, учитывая имеющийся у него образ ближайшего соратника Путина?

- Задвигание министра обороны на второй план первоначально было вызвано именно тем, что в начале агрессии у руля процесса наступления находились спецслужбы. Поскольку операция зашла в тупик, взять Киев не удалось, продвинуться сколько-нибудь глубоко в других регионах Украины тоже не получилось, стало ясно, что по всему спектру своих военных задач Россия потерпела неудачу. Поэтому проведение наступления было перезагружено и передано под бразды правления Министерства обороны. Военные стали все чаще и чаще возникать в медийном пространстве и вчерашнее появление в нем Шойгу стало еще одним тому подтверждением.

- О том, что Евросоюз покроет большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины, сообщило вчера издание Bloomberg со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Сообщается, что для этого будет создан трастовый фонд солидарности. Суммарный объем фонда пока неизвестен, так как война еще не закончилась, однако речь может идти о сотнях миллиардов евро. Можно ли рассчитывать на то, что окончание войны повлечет за собой смену режима в России, или даже совпадет по времени с таковым, и что, таким образом, послевоенное восстановление Украины будет финансироваться и за счет репараций со стороны России? Или это очень наивная надежда и вопрос очень отдаленного будущего?

- Безусловно, финансовая помощь Украине в послевоенный период будет оказываться и международными финансовым институтами, и отдельными государствами. И, разумеется, вопрос о выплатах Россией репараций никуда не исчезнет. Он будет стоять на повестке дня вне зависимости от того, каков будет политический режим в России. Останется ли Путин или его место займет кто-то другой, останется ли Россия таким же полицейским, авторитарным, неототалитарным государством, или станет либеральной демократией, или какой-то другой демократией, эта тема не исчезнет. Любой режим в России будет вынужден иметь с этим вопросом дело и каким-то образом его решать.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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