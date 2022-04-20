Грецкий: вопрос выплаты Россией репараций в послевоенный период никуда не пропадет из повестки дня

- Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков вчера в резких выражениях выступил против агрессии России в отношении Украины и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию. Проживающий в Лондоне банкир оказался одним из немногих представителей российской бизнес-элиты, который позволил себе пойти против курса Владимира Путина. Наряду с критикой российской армии и российской власти, Тиньков обратился к «коллективному западу» и призвал его придумать для президента России Владимира Путина возможность «сохранить лицо» и прекратить войну. Решаемая ли это сейчас вообще задача? Есть ли способ позволить Владимиру Путину изобразить из себя победителя в обмен на прекращение огня?
- Сценарий, по которому Путину предоставляется возможность сохранить лицо, видится таким, что Украина соглашается провозгласить свой нейтральный статус, отказывается от вступления в НАТО, что являлось одним из главных ультимативных требований России. Об этом сценарии никто не забывает, его всегда держат в уме, и президент Зеленский уже соглашался с отказом от вступления в НАТО, озвучивал идею создания ситуативного альянса стран с участием Украины, в рамках которого подвергнувшемуся агрессии государству партнеры по альянсу в течение 24 часов приходили бы на помощь. Но пока Кремль не спешит соглашаться на этот сценарий «сохранения лица».
Сейчас мир замер в ожидании российского наступления на территории Донбасса, цель которого — закрепление контроля над уже захваченными территориями и выход на административную границу Донецкой и Луганской областей. Скорее всего, Россия пойдет на осаду больших городов и будет пытаться захватить некоторые из них. Эти захваченные города Путин потом может использовать в качестве фишек, которые он будет готов в обмен на что-то уступить, на выполнение каких-то требований Кремля.
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал вчера о заморозке мирных переговоров с Россией. По его словам, он не знает, когда прямые переговоры с Россией могут возобновиться, потому что Россия отказывается от диалога и делает ставку на вторую фазу войны, а именно — на развертывание сил в районе Донбасса. Также Подоляк сказал, что события в Мариуполе тоже очень сильно усложнили переговорный процесс с Россией. Наблюдающееся уклонение РФ от переговорного процесса — это признак того, что Россия снова оптимистично смотрит на свои перспективы на фронте, или же, возможно, наоборот, российская сторона чувствует, что уже не может настолько уверенно говорить с позиции силы, как делала это на первой неделе войны?
- Я думаю, что Путин рассчитывает на очень позитивные для российской армии изменения на поле боя. Когда военное вторжение только началось, армейское руководство было, по сути, отстранено от командования, которое практически целиком находилось в руках спецслужб. Представители российского военного командования исчезали даже на длительное время с телеэкранов. Сейчас, похоже, инициатива передана в руки военных. На восточных территориях Украины сконцентрирована достаточно крупная российская военная группировка. Путин, вероятно, очень рассчитывает на то, что российское наступление будет успешным. От того, как оно будет продвигаться, каким будет итог этой так называемой «битвы за Донбасс», будут зависеть сроки возобновления переговоров и те условия, на которых они возобновятся. Пока пушки стреляют, переговоры не ведутся.