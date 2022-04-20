Грецкий: вопрос выплаты Россией репараций в послевоенный период никуда не пропадет из повестки дня

- Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков вчера в резких выражениях выступил против агрессии России в отношении Украины и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию. Проживающий в Лондоне банкир оказался одним из немногих представителей российской бизнес-элиты, который позволил себе пойти против курса Владимира Путина. Наряду с критикой российской армии и российской власти, Тиньков обратился к «коллективному западу» и призвал его придумать для президента России Владимира Путина возможность «сохранить лицо» и прекратить войну. Решаемая ли это сейчас вообще задача? Есть ли способ позволить Владимиру Путину изобразить из себя победителя в обмен на прекращение огня?

- Сценарий, по которому Путину предоставляется возможность сохранить лицо, видится таким, что Украина соглашается провозгласить свой нейтральный статус, отказывается от вступления в НАТО, что являлось одним из главных ультимативных требований России. Об этом сценарии никто не забывает, его всегда держат в уме, и президент Зеленский уже соглашался с отказом от вступления в НАТО, озвучивал идею создания ситуативного альянса стран с участием Украины, в рамках которого подвергнувшемуся агрессии государству партнеры по альянсу в течение 24 часов приходили бы на помощь. Но пока Кремль не спешит соглашаться на этот сценарий «сохранения лица».

Сейчас мир замер в ожидании российского наступления на территории Донбасса, цель которого — закрепление контроля над уже захваченными территориями и выход на административную границу Донецкой и Луганской областей. Скорее всего, Россия пойдет на осаду больших городов и будет пытаться захватить некоторые из них. Эти захваченные города Путин потом может использовать в качестве фишек, которые он будет готов в обмен на что-то уступить, на выполнение каких-то требований Кремля.

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал вчера о заморозке мирных переговоров с Россией. По его словам, он не знает, когда прямые переговоры с Россией могут возобновиться, потому что Россия отказывается от диалога и делает ставку на вторую фазу войны, а именно — на развертывание сил в районе Донбасса. Также Подоляк сказал, что события в Мариуполе тоже очень сильно усложнили переговорный процесс с Россией. Наблюдающееся уклонение РФ от переговорного процесса — это признак того, что Россия снова оптимистично смотрит на свои перспективы на фронте, или же, возможно, наоборот, российская сторона чувствует, что уже не может настолько уверенно говорить с позиции силы, как делала это на первой неделе войны?