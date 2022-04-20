Студия Postimees: о какой своей победе в Украине Россия рассчитывает объявить к 9 мая?

- Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков вчера в резких выражениях выступил против вторжения России в Украину и тех, кто поддерживает войну, а также раскритиковал российскую армию. Также Тиньков обратился к «коллективному западу» и призвал его придумать для президента России Владимира Путина возможность «сохранить лицо» и прекратить войну. Решаемая ли это сейчас вообще задача? Есть ли способ позволить Путину изобразить из себя победителя в обмен на прекращение огня?

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал вчера прессе о заморозке мирных переговоров с РФ. По его словам, Россия отказывается от диалога и делает ставку на вторую фазу войны, а именно — на развертывание сил в районе Донбасса. Также Подоляк сказал, что события в Мариуполе тоже очень сильно усложнили переговоры с Россией. Наблюдающееся уклонение РФ от переговорного процесса — это признак того, что Россия снова оптимистично смотрит на свои перспективы на фронте?

- Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал объявить гуманитарную паузу в зоне боевых действий в Украине во время Страстной недели у православных. По словам Гутерриша, 4-дневная пауза — со Страстного четверга до Пасхи — позволила бы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. Может ли быть услышан такой призыв? Или же, с учетом того, что глава РПЦ практически благословил войну, надежд на это нет?