МИД Эстонии получит около трех миллионов евро на оказание гуманитарной помощи

Говоря о необходимости дополнительного бюджета, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что масштабная война России в Украине оказывает сильное влияние как на Эстонию, так и на другие страны ЕС. Эстония оказывала жителям Украины гуманитарную помощь и несомненно продолжит это делать. Дополнительный бюджет предусматривает около трех миллионов евро на гуманитарную помощь.

«Россия в своих атаках убивает и ранит невинных людей, в том числе жестоко издевается над женщинами и детьми. Жители, вынужденные покинуть свои дома, должны жить без крова, воды, еды и других предметов первой необходимости. Кроме того, был разрушен ряд жизненно важных объектов инфраструктуры. Из-за войны России более 12 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи и, к сожалению, гуманитарная катастрофа и угроза только усугубляются, также растет потребность в помощи. Именно поэтому наш штаб гуманитарной помощи усердно продолжит работать над тем, чтобы необходимая помощь дошла до людей Украины», – сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.