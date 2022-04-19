Вт, 19.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

МИД Эстонии получит около трех миллионов евро на оказание гуманитарной помощи

BNS
МИД Эстонии получит около трех миллионов евро на оказание гуманитарной помощи
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Эва-Мария Лийметс.
Эва-Мария Лийметс. Фото: Sander Ilvest

Сегодня, 19 апреля, правительство достигло принципиальной договоренности в отношении дополнительного бюджета на этот год для покрытия непредвиденных и неотложных расходов. Дополнительный бюджет министерства иностранных дел составляет около трех миллионов евро на гуманитарную помощь и около 300 000 евро на срочное усиление возможностей кибербезопасности.

Говоря о необходимости дополнительного бюджета, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что масштабная война России в Украине оказывает сильное влияние как на Эстонию, так и на другие страны ЕС. Эстония оказывала жителям Украины гуманитарную помощь и несомненно продолжит это делать. Дополнительный бюджет предусматривает около трех миллионов евро на гуманитарную помощь.

«Россия в своих атаках убивает и ранит невинных людей, в том числе жестоко издевается над женщинами и детьми. Жители, вынужденные покинуть свои дома, должны жить без крова, воды, еды и других предметов первой необходимости. Кроме того, был разрушен ряд жизненно важных объектов инфраструктуры. Из-за войны России более 12 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи и, к сожалению, гуманитарная катастрофа и угроза только усугубляются, также растет потребность в помощи. Именно поэтому наш штаб гуманитарной помощи усердно продолжит работать над тем, чтобы необходимая помощь дошла до людей Украины», – сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Также будут выделены дополнительные средства на срочное повышение возможностей кибербезопасности, цель которого – вывести надежность и устойчивость к атакам информационных систем и баз данных министерства на более высокий уровень, чем прежде.

Ключевые слова
Наверх