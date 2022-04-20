Посол США в Эстонии: Байден знает Эстонию лучше других президентов США

В последнюю пятницу марта из Белого Дома позвонили в посольство Эстонии в Вашингтоне: в понедельник ожидают посла Кристьяна Прикка у президента. Но речь шла не о встрече лицом к лицу и не аудиенции, произошедшей в связи с войной в Украине, пишет Postimees
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"Мы ждали этого приглашения полгода - чтоб президент встретился в рабочее время с вручившими верительные грамоты послами потому, что из-за Covid это обычно церемониальное мероприятие состоялось как передача документов в Белый дом", – сказал Прикк, вернувшись оттуда.
Теперь к президенту пригласили сразу 20 послов. Тем не менее, приглашение всё же было особенным, так как президент США с послами встречается не часто, и у Прикка была минута поговорить с ним с глазу на глаз. Президент вновь повторил, что лично осведомлен о нынешних заботах Эстонии.
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