Посол США в Эстонии: Байден знает Эстонию лучше других президентов США

"Мы ждали этого приглашения полгода - чтоб президент встретился в рабочее время с вручившими верительные грамоты послами потому, что из-за Covid это обычно церемониальное мероприятие состоялось как передача документов в Белый дом", – сказал Прикк, вернувшись оттуда.

Теперь к президенту пригласили сразу 20 послов. Тем не менее, приглашение всё же было особенным, так как президент США с послами встречается не часто, и у Прикка была минута поговорить с ним с глазу на глаз. Президент вновь повторил, что лично осведомлен о нынешних заботах Эстонии.