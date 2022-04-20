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Посол США в Эстонии: Байден знает Эстонию лучше других президентов США

Неэме Рауд
, журналист
Посол США в Эстонии: Байден знает Эстонию лучше других президентов США
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Посол Эстонии в Вашингтоне Кристьян Прикк встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом 4 апреля
Посол Эстонии в Вашингтоне Кристьян Прикк встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом 4 апреля Фото: Adam Schultz/Valge Maja

В последнюю пятницу марта из Белого Дома позвонили в посольство Эстонии в Вашингтоне: в понедельник ожидают посла Кристьяна Прикка у президента. Но речь шла не о встрече лицом к лицу и не аудиенции, произошедшей в связи с войной в Украине, пишет Postimees

"Мы ждали этого приглашения полгода - чтоб президент встретился в рабочее время с вручившими верительные грамоты послами потому, что из-за Covid это обычно церемониальное мероприятие состоялось как передача документов в Белый дом", – сказал Прикк, вернувшись оттуда.

Теперь к президенту пригласили сразу 20 послов. Тем не менее, приглашение всё же было особенным, так как президент США с послами встречается не часто, и у Прикка была минута поговорить с ним с глазу на глаз. Президент вновь повторил, что лично осведомлен о нынешних заботах Эстонии.

В Америке есть те, для кого война в Украине делает опасным даже приезд в Европу. Не говоря об Эстонии, для которой Россия непосредственный сосед. Только что слышал в Нью-Йорке, что группа студентов Колумбийского университета отменила свою поездку в Эстонию, так как часть родителей была резко против нее – слишком рискованно.

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