Мариупольский завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью. Такое заявление сделал заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар, пишет "Радио Свобода".
Критическая ситуация: завод "Азовсталь" почти уничтожен
Критическая ситуация: завод "Азовсталь" почти уничтожен
"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", – отметил он, передает УНИАН.
По его словам, на завод сбрасываются "сверхмощные бомбы", а под завалами находится "очень много людей".
Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.