Критическая ситуация: завод "Азовсталь" почти уничтожен

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", – отметил он, передает УНИАН.

По его словам, на завод сбрасываются "сверхмощные бомбы", а под завалами находится "очень много людей".

Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.