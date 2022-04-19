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Критическая ситуация: завод "Азовсталь" почти уничтожен

rus.postimees.ee
Критическая ситуация: завод "Азовсталь" почти уничтожен
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Мариупольский завод "Азовсталь".
Мариупольский завод "Азовсталь". Фото: Alexander Ermochenko

Мариупольский завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью. Такое заявление сделал заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар, пишет "Радио Свобода".

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", – отметил он, передает УНИАН.

По его словам, на завод сбрасываются "сверхмощные бомбы", а под завалами находится "очень много людей".

Напомним, Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

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