"Цепочка порвалась, ваш сын остался на корабле". Еще один срочник, пропавший после гибели "Москвы"

Грудинин родился в Ильиновке - селе в Амурской области с населением меньше 200 человек. В армию он ушел по призыву. На крейсер "Москва" его распределили сразу после учебной подготовки. По словам Грудининой, когда началась "эта спецоперация", она предполагала, что сына как срочника должны были отправить в безопасное место. "Нет, мам, мы все на корабле", - сообщил ей матрос. Контракта Сергей Грудинин не подписывал.

Последний раз Грудинин выходил с родителями на связь 10 апреля. Обычно он звонил или писал близким каждые две недели. "Сказал, что уходит в море, мы ему денег отправили на карту. Я еще спросила: сынок, там страшно? Я же понимаю, что война. Он говорит: ничего, мам, все нормально", - рассказывает мать матроса.

Сразу же после появления новостей о происшествии на крейсере "Москва" Грудинина позвонила на горячую линию минобороны, где ей сказали, что сын жив и здоров, и посоветовали ждать от него звонка. "Я и успокоилась. Не могут же они врать, это ж минобороны", - говорит она.

Через некоторое время матери Грудинина позвонил по мобильному телефону человек, представившийся Павлом Вакулой - так зовут заместителя командира крейсера "Москва", сообщали СМИ. Мать еще одного срочника Ирина Шкребец ранее рассказывала журналистам, что одного из командиров "Москвы" зовут Павел Борисович Вакула.

Вакула сообщил, что Сергей Грудинин пропал без вести. Еще некоторое время спустя позвонил мужчина, также представившийся командиром матроса, и сообщил Тамаре Грудининой о гибели сына.

"[Командир] их выводил цепочкой, цепочка порвалась, и ваш сын остался на корабле, - пересказывает она услышанное. - В общем, он затонул вместе с кораблем".

Женщина еще раз связалась с горячей линией минобороны, чтобы ей официально подтвердили информацию о гибели сына, но услышала то же самое, что в первый раз: Грудинин "жив, здоров, скоро выйдет на связь".

В последний раз ей сообщили, что сын жив, здоров и позвонит при первой возможности, непосредственно перед звонком корреспондента Би-би-си. "Как они так нагло врут в минобороны?" - плачет по телефону женщина.

Би-би-си направила запрос в министерство обороны России с просьбой прояснить судьбу Сергея Грудинина и ожидает ответа.

Двоюродная сестра Грудинина в свою очередь пыталась получить информацию о судьбе матроса в военкомате в Благовещенске. По ее словам, там также не смогли ничего сообщить, отправив ее на горячую линию.