Прокуратура представила доказательства по делу судьи Эвели Вавренюк

Как сообщила BNS пресс-секретарь уездного суда Вийвика Сиплане, во вторник продолжилось представление письменных доказательств, собранных прокуратурой.

Госпрокуратура обвиняет Эвели Вавренюк в вымогательстве и неоднократном получении взяток. Банкротный управляющий Сирье Таэла, присяжный адвокат Олев Кукласе и его фирма обвиняются во взяточничестве.

Согласно обвинительному заключению, Вавренюк отдавала предпочтение своим знакомым в качестве управляющих в делах о банкротстве и принимала положительные решения в отношении принадлежащих входящих в круг ее друзей банкротных управляющих. За это она получала ответные услуги для себя и членов своей семьи.

Кроме того, прокуратура обвиняет Эвели Вавренюк, Марка Вавренюка и Мирко Вавренюка в попытке мошенничества, подделке документа и использовании подложного документа. Обвинение предъявлено в связи с незаконным взысканием судебных расходов, предъявленных при оказании юридической помощи. Таэля, который представил больничный лист и получил за него компенсацию, также обвинили в мошенничестве.