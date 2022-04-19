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Прокуратура представила доказательства по делу судьи Эвели Вавренюк

BNS
Прокуратура представила доказательства по делу судьи Эвели Вавренюк
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Молоток судьи. Иллюстративное фото.
Молоток судьи. Иллюстративное фото. Фото: KRISTJAN TEEDEMA /

Харьюский уездный суд во вторник продолжил процесс по делу судьи Эвели Вавренюк и лиц, сопричастных к обвинению.

Как сообщила BNS пресс-секретарь уездного суда Вийвика Сиплане, во вторник продолжилось представление письменных доказательств, собранных прокуратурой.

Госпрокуратура обвиняет Эвели Вавренюк в вымогательстве и неоднократном получении взяток. Банкротный управляющий Сирье Таэла, присяжный адвокат Олев Кукласе и его фирма обвиняются во взяточничестве.

Согласно обвинительному заключению, Вавренюк отдавала предпочтение своим знакомым в качестве управляющих в делах о банкротстве и принимала положительные решения в отношении принадлежащих входящих в круг ее друзей банкротных управляющих. За это она получала ответные услуги для себя и членов своей семьи.

Кроме того, прокуратура обвиняет Эвели Вавренюк, Марка Вавренюка и Мирко Вавренюка в попытке мошенничества, подделке документа и использовании подложного документа. Обвинение предъявлено в связи с незаконным взысканием судебных расходов, предъявленных при оказании юридической помощи. Таэля, который представил больничный лист и получил за него компенсацию, также обвинили в мошенничестве.

Вавренюк также было предъявлено обвинение в незаконном разглашении личных данных в личных целях. Согласно обвинительному заключению, Вавренюк передала имеющуюся у него по должности судьи информацию члену своей семьи, чтобы последний мог оказать юридическую помощь. Подсудимые категорически отрицают инкриминируемые им преступления.

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