На 55-й день войны российские войска начали широкомасштабное наступление на Донбасс. Вместе с ростом интенсивности боевых действий вновь выросло количество атак на мирное население. Несмотря на сложную ситуацию, украинские волонтеры и различные служащие делают все возможное, чтобы немного облегчить тяжелое положение своих соотечественников, пишет Postimees.

Саперы МВД обезвреживают мину в Ирпене под Киевом.
Саперы МВД обезвреживают мину в Ирпене под Киевом. Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/Scanpix
Одесские волонтеры собирают воду для жителей Николаева. По данным ООН, около шести миллионов украинцев из-за войны не имеют доступа к чистой питьевой воде.
Одесские волонтеры собирают воду для жителей Николаева. По данным ООН, около шести миллионов украинцев из-за войны не имеют доступа к чистой питьевой воде. Фото: Stepan Franko/EPA/Scanpix