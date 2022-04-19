На 55-й день войны российские войска начали широкомасштабное наступление на Донбасс. Вместе с ростом интенсивности боевых действий вновь выросло количество атак на мирное население. Несмотря на сложную ситуацию, украинские волонтеры и различные служащие делают все возможное, чтобы немного облегчить тяжелое положение своих соотечественников, пишет Postimees.