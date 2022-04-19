Зеленский накануне заявил о начале "битвы за Донбасс". Что говорят эксперты и что происходит сейчас

Что заявили российские и украинские власти

О том, что Россия начала "битву за Донбасс", Зеленский объявил накануне в своем вечернем обращении. "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда ни сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", - сказал он.

"Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции сейчас начинается", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today. "Я уверен, что это будет очень важный момент всей специальной операции", - добавил он. По его словам, она направлена "на полное освобождение Донецкой и Луганской республик".

Ранее власти России уже заявляли о том, что сконцентрируют свои усилия на Донбассе. Об этом же предупреждали украинские власти и западные эксперты.

Во вторник ход войны в Украине впервые за три недели прокомментировал и российский министр обороны Сергей Шойгу, но о начале ее новой фазы в своем выступлении не упомянул. По словам Шойгу, Россия "последовательно выполняет план освобождения" признанных ей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а США и другие страны Запада якобы делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, в чем заключается "новая фаза спецоперации", о которой говорил Лавров, не стал это комментировать и переадресовал вопрос в минобороны.

Что происходит на востоке Украины

Утром 19 апреля минобороны Украины предоставило свои данные о ситуации на востоке Украины. Согласно этим данным, российская сторона продолжает стягивать в Украину вооружения и военную технику из центральных и восточных регионов России. Заявлено также, что российские военные активизировали наступательные действия на донецком и таврическом направлениях вдоль всей линии соприкосновения.

"Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь", - говорилось в утренней сводке украинского оборонного ведомства. В ней также отмечалось, что российские военные сосредотачивают свои подразделения также в некоторых районах Запорожской области.

Наиболее тяжелая ситуация в Мариуполе, где идут бои за "Азовсталь" - фактически это город в городе.